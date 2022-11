Un prix de consolation pour David Larue

À défaut d’une qualification pour la Coupe du monde, le patineur de vitesse longue piste David La Rue a été retenu au sein de l’équipe canadienne qui prendra part aux Jeux mondiaux universitaires du 12 au 22 janvier à Lake Placid.

La Rue souhaitait retrouver sa place sur le circuit de la Coupe du monde, mais une blessure a modifié ses plans. Il n’a participé qu’au 1000m des sélections qui se sont déroulées du 13 au 16 octobre au Centre de glaces.

«Deux mois avant les sélections, je me suis blessé à l’oblique interne, a-t-il expliqué. Ma préparation a été affectée et je n’ai fait que des courses à basse intensité. La blessure a été plus longue à guérir que je pensais et je ne suis pas encore à 100 pour cent. C’est très dommage que je n’ai pas pu faire grand-chose aux sélections. Ma préparation n’était pas adéquate.»

La Rue est confiant qu’il sera en forme à Lake Placid sur l’Anneau extérieur où Gaétan Boucher avait remporté sa première médaille olympique en 1980. Boucher avait gagné l’argent au 1000m.

«J’ai encore un mois et demi devant moi et ça serait très surprenant que je ne sois pas complètement guéri. Je sens une bonne amélioration et j’ai le temps de récupérer complètement.»

Sa période à l’écart lui a permis de guérir complètement une autre blessure qui l’avait incité à se retirer de la Coupe du monde l’an dernier après avoir réussi à se qualifier sur 1000m lors des sélections à Calgary.

«Mon dos est parfaitement sous contrôle, a-t-il indiqué. Je m’entraîne avec Hubert Marcotte et on se pousse mutuellement. Ça me permet de garder la motivation. Mon regard se porte maintenant sur la deuxième moitié de saison.»

Marcotte a lui aussi été sélectionné pour les Jeux mondiaux universitaires tout comme Rose-Anne Grenier. L’entraîneur Muncef Ouardi sera aussi présent alors que le Canada tentera de remporter une première médaille en patinage de vitesse de l’histoire des Jeux. Le patinage est un sport facultatif qui en sera à sa 12e présence après avoir ses débuts en 1968.

Le Centre des glaces accueillera les deuxièmes sélections en janvier. Il s’agira d’une dernière opportunité pour La Rue de se qualifier pour les deux dernières étapes de Coupe du monde de la saison, condition essentielle pour obtenir une chance d’être retenu pour le champion mondial à Heerenveen au Pays-Bas au début mars.

«Les deux dernières années n’ont pas été les plus faciles, mais je travaille pour retourner en Coupe du monde, a souligné l’étudiant en finances à l’Université Laval. Je vais continuer tant et aussi longtemps que je vais croire en mes chances.»