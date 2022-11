4 adresses incontournables pour les amateurs de cocktails

Bien loin des cocktails trop sucrés, non balancés et guère complexes, ces adresses osent et ont chacune un énorme potentiel charmeur – qu’il soit dans le verre ou à travers l’ambiance proposés. Derrière le bar, on retrouve des passionnés qui font de la mixologie leur métier, et qui souhaitent avant tout partager le fruit de leur travail avec les clients.

Voici quelques adresses où le cocktail n’est pas une option !

Bar La Chaufferie

Photo courtoisie

C’est dans l’ancienne chaufferie des immeubles de la société Imperial Tobacco (construite dans les années 1800) que le bar et distillerie La Chaufferie rassemble ses activités. Derrière le bar, on retrouve une équipe dévouée, incluant Claudia Doyon, récipiendaire du prix de bartender/mixologue de la dernière année au gala Les Lauriers de la Gastronomie québécoise. On y boit des cocktails novateurs à base d’alcool de chez nous, mais aussi d’ingrédients provenant du terroir québécois.

Il est également possible de faire une visite guidée de la distillerie (sur réservation).

► lachaufferie.ca/fr

► 145 rue Cowie, Granby

Gon bui

Photo courtoisie

Non seulement on mange très bien à ce resto-bar néo-asiatique de Laval, mais ce qui se trouve dans les verres à cocktails est tout aussi délicieux. La carte des cocktails, comptant une vingtaine de créations, laisse autant place à de nombreux classiques revisités avec une touche japonisante, qu’à des concoctions tout à fait uniques. En ajoutant à cela près d’une dizaine de shooters plutôt amusants, il y a de tout pour passer une très belle soirée festive entre amis ou collègues de travail.

► gonbui.com

► 2133 boulevard le Carrefour, Laval

Cloakroom

Photo courtoisie

Ce speakeasy (bar caché), situé dans le chic et historique Golden Square Mile, ramène assurément les lettres de noblesse à ce quartier. Cherchez la boutique de tailleur pour hommes et barbier Maison Cloakroom, puis attendez à l’entrée jusqu’à ce que l’hôtesse apparaisse d’une porte cachée. Prenez place dans l’intime salle éclairée aux chandelles, mentionnez vos préférences au barman, et profitez de ses talents !

► cloakroombar.co

► 2175 rue de la Montagne, Montréal

Gokudo

Photo courtoisie

Gokudo, le secret japonais le mieux gardé de Montréal ? Possible. Franchir la porte – ou plutôt le rideau –, c’est quitter Montréal. On est transporté dans un chic et distingué univers japonais, à la fois mystérieux et chaleureux. On profite de la grande sélection de cocktails aux saveurs japonisantes, d’une carte des sakés bien garnie, mais aussi de petits plats où le riz et les poissons sont à l’honneur.

► gokudo.ca

► 630 rue Cathcart, Montréal

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com.