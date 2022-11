À ceux et celles qu'on n'oubliera jamais

Novembre, c’est la grisaille. Le froid. La pluie. La neige. La mélancolie. L’attente, déjà, du printemps. Dans plusieurs cultures, c’est aussi le mois des morts. Eh oui, des morts.

Lorsque j’étais enfant, ma maman insistait beaucoup sur l’importance, en novembre, d’honorer le souvenir de ceux et celles qu’on n’oubliera jamais, comme elle aimait bien le dire.

Elle avait raison. Décédée elle-même beaucoup trop jeune, ma mère habitera toujours mon cœur. C’est certain. J’ai donc repris son rituel. En novembre, j’honore « mes » morts.

Il faut dire que depuis son départ, j’ai aussi perdu de très bons amis et des collègues. La plupart, de tous âges, malheureusement emportés par le cancer.

Des femmes et des hommes qui, par leur douceur, leur écoute bienveillante, leur sourire généreux et leurs conseils éclairants, me manquent terriblement. Gwen. Dora. Sophie. Edward. Bernard.

Je pense aussi souvent, comme j’aime les appeler, aux deux Michel : Michel Pepin et Michel Sarra-Bournet. À quelques mois d’intervalle, tous les deux décédés du cancer dans leur toute jeune fin cinquantaine.

Les deux Michel

Demain marquera le quatrième anniversaire du départ de Michel Pepin, journaliste parlementaire émérite. En février, quatre ans auront aussi passé depuis le départ de Michel Sarra-Bournet. Permettez-moi de vous en parler un peu.

Michel Pepin était un homme brillant, bon, drôle, empathique, épris de justice sociale, curieux de tout et redoutablement cultivé. Sa maîtrise de la langue française était tout simplement impeccable.

Michel était le fils de Marcel Pepin, un grand syndicaliste. Il était aussi le père de Simon Tremblay-Pepin, un jeune intellectuel progressiste de renom. Une lignée, avouons-le, impressionnante.

Michel décortiquait la politique québécoise avec la rigueur et la minutie d’un chirurgien. Lorsqu’un politicien entendait sa voix douce devancer toujours sa première question d’un très respectueux « bonjour », il s’attendait néanmoins à devoir ramer fort pour lui donner une réponse à sa même hauteur.

Sa voix me manque beaucoup. Tout comme son sens aiguisé de l’ironie, ses conseils amicaux et son accueil toujours chaleureux.

Michel Sarra-Bournet

Je penserai également à Michel Sarra-Bournet, l’homme aux mille talents. Il était à la fois historien, politologue, chercheur, conseiller de premier ministre, conférencier, auteur de nombreux ouvrages et enseignant.

Pourtant d’une grande humilité, Michel était une véritable boule d’énergie et de détermination. La passion de la connaissance, de la recherche et du Québec l’habitait tout entier.

Ami et ancien collègue de l’université, Michel était un de nos grands intellectuels. En même temps, il était ancré dans le réel jusqu’au cou. Son humanisme tout naturel vous enveloppait et vous portait à vous dépasser.

Son regard pétillait d’étincelles. Son sourire était radieux et invitant. Michel était un homme de conviction. Un souverainiste de tête et de cœur. Un penseur et un homme d’action. Toujours résolument ouvert sur le monde.

Homme de famille, Michel était déjà grand-père. Il adorait les siens. Tous les siens. Il aimait la vie. Il était un ami fidèle et un collègue inestimable.

À vous, les deux Michel, la maladie a fait que vous nous avez quittés bien avant votre temps. Nous sommes tellement nombreux à nous ennuyer de vous. Nous pensons à vous. Merci d’avoir illuminé nos vies.