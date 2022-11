Affaire Julien Lacroix: une femme qui s'est confiée à «La Presse» en furie après la nouvelle enquête

Une femme qui s’est confiée à «La Presse» et au FM 98,5 au sujet de Julien Lacroix est en furie contre le quotidien et la station radiophonique à la suite de cette nouvelle enquête concernant l’humoriste déchu.

Dans un long message Facebook, Audrey-Anne Dugas parle d’un cocktail d’émotions composé de «colère», de «déception» et de «profond dégoût».

«La Presse», sous la plume de la chroniqueuse Isabelle Hachey, et le FM 98,5, dans un balado signé par la journaliste Marie-Ève Tremblay, ont dévoilé mercredi une enquête dans laquelle des femmes, parmi les neuf qui avaient dénoncé Julien Lacroix pour des allégations d’agressions et d’inconduites sexuelles, à l’été 2020 dans «Le Devoir», remettent maintenant en question leurs accusations contre l’humoriste. Mme Dugas n’est pas parmi ces neuf dénonciatrices, mais elle a recruté une partie de celles-ci, selon l’article de cette semaine.

«Je suis en colère contre ces journalistes à qui j’ai fait confiance. Celles qui m’ont assuré à maintes reprises que cet article n’était pas une enquête sur les pratiques journalistiques du "Devoir" ni une manière de blanchir Julien», écrit d’entrée de jeu Mme Dugas, qui est elle-même humoriste.

«J’ai cru à un article de fond, je me retrouve finalement devant une chronique sensationnaliste digne d’une mauvaise série pour ado à VRAK.TV. Je m’explique mal comment un sujet aussi sensible peut faire l’objet d’une chronique. Aucun expert, beaucoup de sous-entendus et surtout une utilisation charcutée de mon discours. Autant dans l’article que dans le podcast, mes citations sont mises hors contexte et sont loin de correspondre à la réalité», ajoute-t-elle, disant que son témoignage visait, selon elle, à lui «faire porter le blâme de cette histoire».

Elle croyait pourtant, selon son interprétation, que l’article de «La Presse» servirait de «post-mortem» concernant les dénonciations de 2020 contre Lacroix, en plus de permettre d’aborder des «pistes de solutions» pour les victimes.

«J’espère sincèrement que les médias arrêteront de construire des machines à clics en creusant le passé de gens vulnérables, affirme-t-elle sur Facebook. J’espère qu’on donnera une plateforme aux experts en violences sexuelles et en réhabilitation pour réfléchir à des solutions concrètes. J’espère qu’au lieu de déverser autant de colère sur les réseaux sociaux, on transformera cette énergie en moteur de changement. Et j’espère qu’au lieu d’essayer de faire changer la douleur de camp, on tentera d’apaiser ceux et celles qui souffrent.»