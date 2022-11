Aide alimentaire: beaucoup de gens dans le besoin à Noël

L’inflation risque de faire mal cette année aux organismes communautaires qui offrent des paniers de Noël.

En plus du prix élevé des denrées, les demandes d’aide alimentaire ont explosé un peu partout alors que les dons du public sont en baisse. Si bien des consommateurs peinent à payer l’épicerie, le budget déjà serré ne permet pas toujours d’aider les autres comme à chaque année.

À Québec, l’Opération Paniers de Noël du Pignon Bleu en collaboration avec Métro Ferland a été officiellement lancée avec plusieurs entreprises.

« Encore une fois cette année, nous sollicitons l’aide du public afin d’amasser des fonds pour pouvoir offrir des paniers de Noël à 200 familles du territoire. Ces paniers sont encore plus qu’important dans le contexte que nous connaissons », a notamment déclaré Roseline Roussel, directrice générale du Pignon Bleu.

De nouveaux visages

Malgré les efforts importants de son équipe, Mme Roussel a reconnu qu’il serait impossible de répondre à chaque demande. De plus, dans le contexte actuel, environ 25 % des demandes proviennent d’une nouvelle clientèle qui n’a jamais eu besoin d’aide alimentaire.

Le Pignon Bleu invite toute la population à faire un geste de solidarité et d'entraide et d'amour en contribuant financièrement à la campagne mise en ligne spécialement pour l’occasion (à l’item Fonds, il suffit de sélectionner 5-Opération paniers de Noël 2022).

Le 18 décembre, plus de 400 bénévoles achemineront les denrées à partir du Métro Plus Ferland du Marais vers les quelques 200 familles regroupant plus de 575 enfants et parents de Québec.

L’Opération Paniers de Noël permet non seulement d’apporter une aide significative durant la période des Fêtes mais les dons recueillis serviront également aux programmes de sécurité alimentaire du Pignon Bleu et à la construction de sa cuisine de production.

De l’aide du gouvernement

« Grâce à l’Opération Paniers de Noël nous pouvons rejoindre quotidiennement plus de 9 000 enfants de Québec avec nos mesures d’aide alimentaire dans 17 écoles et services de garde et soutenir l’Opération Été-Bouffe dans 29 camps de jour durant la période estivale. En somme, un panier de Noël qui aide tout au long de l’année », a-t-elle poursuivi.

À l’aube d’une année 2023 qui s’annonce très occupée, Roseline Roussel croit que son organisme aura besoin d’un coup de pouce pour soutenir les gens dans le besoin. « Ça passe par une aide gouvernementale. »