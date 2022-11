Alberta: un enfant de quatre ans parmi les premiers décès de la grippe

Un enfant de quatre ans fait partie des premières pertes de vie enregistrées en Alberta depuis le début de la saison grippale cette année, a annoncé jeudi soir le ministre albertain de la Santé, Jason Copping.

En plus du bambin, cinq autres personnes ont perdu la vie en raison de la grippe dans la province, dont une personne de 50 ans, trois septuagénaires et un octogénaire.

Treize enfants de moins de 10 ans se trouvaient en soins intensifs après avoir contracté le virus en date de vendredi, selon les données du gouvernement albertain.

«Cette saison, comme nous voyons le virus de la grippe circuler dans la province à des niveaux plus élevés, nous pouvons à nouveau nous attendre à une augmentation des résultats graves», a déclaré M. Copping sur Twitter.

«Bien que la plupart des enfants et des jeunes se remettent de la grippe sans complications, certains peuvent devenir très malades, et cela peut entraîner une maladie grave, une hospitalisation et la mort», a-t-il rappelé.

Le ministre a recommandé aux citoyens d’aller chercher leur vaccin contre l’influenza pour éviter les complications, un discours similaire de celui tenu cette semaine par le directeur national de santé publique du Québec, le Dr Boileau.