Bientôt 100 ans et encore très en forme

À bientôt 100 ans, un homme de Trois-Rivières, en Mauricie, vient de terminer une autre saison à se balader sur sa moto à trois roues, prouvant que l’âge n’empêche pas de vivre ses passions.

«J’en ai toujours fait toute ma vie! Ça, la moto, j'en ai fait jusqu'à dernièrement, il y a 2-3 ans. Là, je fais du ‘’Spyder’’, c'est moins dangereux», a indiqué Jean-Jacques Jutras.

«C'est une maladie! On ne peut pas se passer de ça. Dans une journée on fait environ 300-350 kilomètres», a expliqué le centenaire.

Il ne manque pas non plus de projets l’hiver, alors qu'il pratique la sculpture sur bois depuis 1945. Ses projets ont été exposés dans plusieurs villes du Québec, comme le Manège militaire de Trois-Rivières et l'artillerie canadienne à Drummondville.

Son secret pour vivre jusqu'à 100 ans avec une aussi bonne santé? Il faut simplement se tenir occupé.

Dans sa jeunesse, il avait tellement soif d'aventure qu'il a fait de la drave. «C'est le plus beau printemps que je n’ai jamais passé. Courir sur les billots!» a souligné celui qui a aussi été propriétaire de cinq voiliers.

M. Jutras se joindra ce samedi au club sélect des centenaires qui compte plus de 3500 membres au Québec.