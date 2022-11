Bijoux d’ici dans un film de Marvel

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Griffes argentées, colliers, septums, boucles d’oreilles : un atelier montréalais fournit en bijoux d’or et d’argent de grandes productions américaines, dont le dernier volet de Black Panther : Wakanda Forever.

« Nous avons une agente de liaison qui nous dit de quoi les grosses productions ont besoin, elle nous aime beaucoup en raison de notre style gothique et glamour », m’explique Astrid Apissoghomian, la fondatrice d’Inchoo Bijoux.

La femme de 32 ans est diplômée de l’École de joaillerie de Québec.

Photo Martin Alarie

« Évidemment, il n’est pas question de me faire parvenir un script précis du film, parce que c’est très secret, mais pour Wakanda Forever, j’avais une vague description de la scène : cérémonie religieuse fastueuse avec bijoux aux formes géométriques et aux lignes épurées, des pièces très voyantes, ostentatoires, etc. »

Sans chercher à réaliser des bijoux africanoïdes, la créatrice a sélectionné certaines de ses œuvres qui correspondaient aux attentes des accessoiristes.

« Ils ont gardé tout ce que j’ai envoyé, notamment les griffes d’argent, ce qui va de soi étant donné le côté félin du superhéros panthère. »

« Nous n’avions pas le droit de dire que nous fournissions le film Wakanda Forever avant la sortie. Maintenant, on peut s’en vanter autant qu’on veut ! C’est notre principal salaire », s’enthousiasme Mme Apissoghomian.

Photo Martin Alarie

Riverdale

Sa boutique a pignon sur rue dans le Château Saint-Ambroise, à Saint-Henri, mais l’essentiel de ses ventes se fait en ligne.

« Comme je fournis des séries ou des films que ma clientèle cible aime déjà, ça donne beaucoup de crédibilité à ma marque », estime la joaillière.

C’est une habitude pour Inchoo Bijoux de fournir des productions américaines comme Riverdale, Sabrina, Snowpiercer ou The Ozarks.

« Nous avons conçu presque tous les bijoux portés par Adriana dans Canada’s Drag Race », souligne Mme Apissoghomian.