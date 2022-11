CH: des décisions à prendre à la ligne bleue

Le retour au jeu de Mike Matheson approche à grands pas et l’entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Martin St-Louis, sera forcé de prendre des décisions déchirantes afin de lui faire une place à la ligne bleue.

Le défenseur québécois a pris part à l’entraînement de vendredi au Complexe sportif Bell de Brossard, mais St-Louis n’a pas confirmé s’il serait en uniforme lorsque le Tricolore recevra les Flyers de Philadelphie samedi soir.

Il n’a pas encore été déterminé qui écopera pour faire de la place à Matheson. Arber Xhekaj serait un candidat logique à une rétrogradation au Rocket de Laval.

«Ils ont à comprendre que ce doit être une saine compétition et habituellement, ça te permet d’atteindre un niveau supérieur, a confié en point de presse l’instructeur du CH. Je crois que ça bénéficiera à leur apprentissage. C’est seulement positif.»

«Rien n’est encore confirmé, donc je ne sais pas ce qui va se passer, a ajouté Xhekaj. Je dois seulement travailler fort, encore plus fort qu'avant. Je dois jouer avec confiance pour essayer de rester ici.»

Matheson devrait obtenir un grand rôle dès son retour. Celui qui a été acquis des Penguins de Pittsburgh en retour de Jeff Petry a amassé 31 points la saison dernière. Il a également sept saisons derrière la cravate, ce qui est beaucoup plus que la majorité des arrières du Canadien.

«Il est l’un des meilleurs patineurs que j’ai vus. Il est un défenseur intelligent et il sait se servir de ses pieds pour se sortir de situations délicates. Il a aussi un bon tir. Nous avons hâte de le retrouver dans la formation, idéalement bientôt», a commenté Joel Edmundson.

«Nous avons un jeune noyau à la défense et il a très bien fait à date. Mais quand tu peux ramener un vétéran dans la formation, c’est toujours un bon plus», a poursuivi le Manitobain.

Slafkovsky absent

Photo Martin Chevalier

Les attaquants Juraj Slafkovsky, Evgenii Dadonov et Jake Evans ne se sont pas entrainés avec le groupe régulier, puisqu’ils ont profité d’une journée de traitements.

Le Bleu-Blanc-Rouge devra trouver une façon de retrouver le chemin de la victoire après ses deux défaites consécutives. Les Blue Jackets de Columbus l'ont d’ailleurs vaincu par la marque de 6 à 4, jeudi soir au Nationwide Arena.

Slafkovsky en a d’ailleurs profité pour inscrire sa première mention d’aide en carrière dans la Ligue nationale, sur le filet en deuxième période de Jordan Harris. Le Slovaque compte quatre points en 12 matchs jusqu’ici. Plus tôt cette saison, il a raté trois matchs en raison d’une blessure au haut du corps et deux autres à cause d’une suspension.

Le Canadien aura également besoin de la contribution de joueurs comme Dadonov et Evans, qui n’ont qu’un point à leur fiche en 2022-2023.