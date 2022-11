Ce que révèle la coalition antipéquiste

On l’a appris jeudi: la CAQ, le PLQ et QS se sont entendus autour d’une répartition des ressources et des temps de parole à l’Assemblée nationale.

En un mot, ils se sont partagé le gros morceau, et ne laissent que des miettes au PQ.

Leur raison: ils s’en tiennent globalement à la règle déterminant les droits des uns et des autres selon le nombre de sièges obtenus.

Parlement

Mais cet argument ne tient pas dans un contexte de distorsion radicale des résultats électoraux, comme ce fut le cas le 3 octobre.

Le PLQ, QS et le PQ disposent d’un appui populaire équivalent (notons que le PLQ a un appui insignifiant chez les francophones).

Puisque la réforme du mode de scrutin n’est pas une piste à privilégier, car il sert globalement bien le peuple québécois, il faudrait mener une réforme parlementaire permettant de tenir compte du poids réel des partis à l’Assemblée nationale. Elle n’aura pas lieu.

Mais comment expliquer coalition antipéquiste?

Essentiellement, par la peur d’un retour durable du PQ dans la vie politique, alors qu’on le jugeait mort il y a deux mois.

Chacun a ses raisons.

La CAQ craint que le PQ ne ramène vers lui les électeurs nationalistes qu’elle ne peut pas ne pas décevoir.

QS redoute que le PQ ne gagne les électeurs en opposant à son gauchisme wokiste un progressisme raisonnable capable de parler aux classes moyennes.

Démocratie

Quant au PLQ, il est tellement paniqué de découvrir sa marginalité politique qu’il s’accroche comme un désespéré pathétique à son titre d’opposition officielle, comme si c’est tout ce qui lui restait.

Et tous redoutent un retour actif de la question nationale.

Autrement dit, le PQ redevient un parti disruptif, qui peut troubler le jeu politique, et contre lequel chacun se protège, quitte à piler sans le dire sur les principes élémentaires de la démocratie.