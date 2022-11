Cryptomonnaie: des pertes de plus de 125 millions $ pour les enseignants ontariens

Des investissements en cryptomonnaie ont fait perdre plus de 125 millions $ au Régime de retraite des enseignants de l’Ontario (RREO).

Le RREO a investi 75 millions $ US en octobre 2022 dans FTX International et son entité américaine (FTX.US), avant de faire un second investissement de 20 millions $ US en janvier dernier, pour un total de 95 millions $ US (environ 125 millions $ CAN).

Le géant de la cryptomonnaie s’est cependant placé sous le régime américain des faillites la semaine dernière, tandis que de récentes informations indiquent qu’il y aurait potentiellement eu une fraude chez FTX, a souligné le RREO jeudi.

«Nous réduirons notre investissement dans FTX à zéro à la fin de notre année. La perte financière découlant de ce placement aura une incidence limitée sur le Régime, compte tenu de sa taille par rapport à notre actif net total et de notre solide situation financière», a-t-on ainsi indiqué dans un communiqué.

Selon l’organisme, cet investissement fait à partir de la Teacher’s Venture Growth (TVG) représente moins de 0,05 % des actifs nets de l’organisme. Le régime de retraite détenait 0,4% et 0,5% de FTX International et FTX.US, respectivement.

«Cependant, nous sommes déçus du résultat de cet investissement, prenons toutes les pertes au sérieux et utiliserons cette expérience pour renforcer davantage notre approche», a ainsi ajouté le RREO.