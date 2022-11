Cycliste happé sur Le Plateau: «Je me demandais d’où le vélo sortait»

Un camionneur qui a mortellement happé un cycliste sur le Plateau jure qu’il n’a jamais rien remarqué, même après avoir jeté sur le bord de la route le vélo qui était coincé sous son camion.

«J’ai été surpris de voir le vélo, je me demandais d’où il sortait. J’ai regardé et j’ai rien vu alors quand tout était beau j’ai continué mon chemin», a témoigné Brandon Marchand-Bibeau ce vendredi au palais de justice de Montréal.

Témoignant à son propre procès pour délit de fuite mortel, l’accusé de 26 ans a tenté de convaincre le juge qu’il ignorait avoir happé un cycliste à l’angle des avenues du Parc et Mont-Royal, le 27 septembre 2021. Pour la Couronne, il s’agit d’un cas flagrant d’aveuglement volontaire.

Ce jour-là, Marchand-Bibeau effectuait du transport de gros gravier vers un site de construction à Outremont quand, en plein après-midi, il a écrasé Andrea Rovere, 31 ans, avec son véhicule de plus de 14 tonnes.

«J’ai entendu un bruit bizarre, un peu comme des freins bloqués», a concédé l’accusé.

Nonchalant

Or, selon un expert en reconstitution, le vélo s’est coincé sous le camion. Et Marchand-Bibeau a attendu d’avoir fait 300 mètres avant de s’arrêter et d’inspecter son véhicule.

«II a lancé le vélo dans le bois, tout en prenant son temps de façon nonchalante», avait constaté un témoin de la scène.

Marchand-Bibeau a été arrêté peu après, pendant qu’il déchargeait le contenu de son camion. En arrivant à destination, une caméra de surveillance l’a vu vérifier l’état du véhicule, mais l’accusé a assuré que c’était simplement pour vérifier que rien n’était brisé.

Pourtant, lors de son interrogatoire policier quelques heures après le drame, Marchand-Bibeau avait confié que s’il avait quitté les lieux de l’accident, c’était à cause de « la panique, sûrement ». Et quand l’enquêteur lui avait demandé s’il avait paniqué, l’accusé avait répondu par l’affirmative.

«Je voulais dire que j’étais surpris, a tenu à rectifier Marchand-Bibeau lors de son témoignage à la cour. Je me sentais petit, je ne savais pas quoi faire, j’ai repris les mots [utilisés par l’enquêteur].»

Aveuglement volontaire

Pour Me Franco Montesano de la défense, toute la preuve démontre que son client n’avait aucune idée qu’il avait quelque chose à se reprocher, et donc, qu’il ne pouvait pas être reconnu coupable de délit de fuite mortel. Aucun acte criminel n’a été commis, a-t-il plaidé.

Mais pour la Couronne, Marchand-Bibeau a paniqué quand il a constaté le vélo sous con camion.

«Il a volontairement cherché à ne pas comprendre pourquoi il y avait un vélo, a rétorqué Me Sylvie Dulude de la Couronne. Ça lui a trotté dans la tête. Le vélo n’est pas apparu des airs comme ça.»

Le juge Pierre Labelle rendra son verdict en janvier.