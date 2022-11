De la nécessité de croire les enfants

Ma sœur n’est pas ce qu’on pourrait appeler une mère conventionnelle, malgré ses trois enfants dont elle se sert pour se valoriser, en particulier aux yeux de notre mère. Juste vous dire que ses enfants sont tous de père différent va vous donner une idée de son genre de vie. Sans être une mère indigne, disons qu’elle a entraîné ses enfants dans ses aventures de couple qui n’ont pas toujours été adéquates pour eux.

Je voudrais avoir votre opinion sur quelque chose que ma mère m’a appris récemment et avec lequel je ne sais pas trop comment réagir. Il semblerait que ma sœur se soit fait un chum qui a une vie déréglée au plan sexuel. Elle en est consciente, mais comme pour la première fois de sa vie elle est avec quelqu’un qui a de l’argent, elle ne veut surtout pas le perdre. Alors elle se prête à tout ce qu’il lui demande de faire et sur quelque plan que ce soit.

Ce qui fait que les enfants de ma sœur sont témoins de choses qui ne sont pas du tout destinées à des enfants de leur âge, et que ma sœur laisse faire pour ne pas perdre son chum. Ma mère m’a dit ça sous le sceau du secret, mais elle craint pour les petits. D’autant plus depuis que le plus vieux, âgé de onze ans, lui a dit certaines choses que je n’ose écrire ici, mais qui vous feraient friser les poils sur les bras si je vous les révélais.

Ma mère pense que le jeune invente ça pour se rendre intéressant, mais moi je crains que ce soit la vérité. Comment on fonctionne avec ça ?

Une sœur qui doute

Je ne comprends pas que votre mère doute des révélations de cet enfant, mais elle ne devrait pas. Un enfant ne peut pas inventer ce qu’il ne connaît pas, il décrit ce qu’il a vu, et les adultes à qui il fait ses révélations devraient le croire et s’adresser aux autorités compétentes pour le protéger. Le plus tôt sera le mieux.