Et de trois pour Mathurin et les Pacers

Les Pacers de l’Indiana surprennent depuis le début de la saison, notamment grâce au brio du Québécois Bennedict Mathurin. Ils ont poursuivi sur cette lancée en défaisant les Rockets de Houston 99 à 91, vendredi au Toyota Center.

Il s’agit donc d’un troisième gain de suite pour les Pacers (8-6), qui talonnent notamment les Raptors de Toronto (9-7) dans l’Association de l’Est de la NBA.

Ce fut toutefois un match quelque peu difficile pour Mathurin. Il n’a réussi que 28,6% de ses tentatives de lancer et a raté quatre de ses cinq tirs du centre-ville. Le Montréalais a tout de même été le troisième joueur le plus productif des visiteurs, derrière Tyrese Haliburton (19 points) et Myles Turner (17 points).

Les Rockets avaient pourtant amorcé la rencontre sur une bonne note, dominant le premier quart 25 à 10. Eric Gordon a mené le bal pour les hôtes avec 24 points.

Dort discret

À Memphis, le Québécois Luguentz Dort n’a pas connu sa soirée de travail la plus productive, et le Thunder d’Oklahoma City s’est incliné 121 à 110 face aux Grizzlies.

Quelques jours après un match de 24 points contre les Knicks de New York, le natif de Montréal-Nord a été limité à quatre petits points en 26 min 44 s. d’utilisation. Il a tout de même fait sentir sa présence défensivement en récoltant sept rebonds.

Les Grizzlies ont été menés par un Jaren Jackson fils en grande forme, lui qui a amassé 25 points et 12 rebonds. John Konchar (19 points, 10 rebonds) et Ja Morant (19 points, 11 mentions d’assistance) ont aussi réussi le double-double.

Morant n’a toutefois pas été en mesure de terminer la rencontre, ennuyé par une blessure à la cheville gauche.

Des Raptors amochés

Ils n’étaient pas en action vendredi, mais les Raptors ont annoncé qu’ils allaient être privés des services du Québécois Chris Boucher pour le match de samedi, contre les Hawks d’Atlanta.

Le Montréalais est atteint d’une maladie non liée à la COVID-19.

La troupe de Nick Nurse devra aussi se passer de Gary Trent fils, Otto Porter fils et Dalano Banton, tous embêtés par des blessures.

Les Raptors sont déjà décimés par la perte de Precious Achiuwa et Pascal Siakam, mais ce dernier a recommencé à s'entraîner avec l'équipe.