Féerie de Noël au Quartier Petit Champlain et Place-Royale

Noël est arrivé au Quartier Petit Champlain et à Place-Royale, alors que la magie des Fêtes s’empare des rues et des commerces. Les décorations de Noël, le sapin géant de la place Royale, les traverses lumineuses, les parcs décorés et les foyers extérieurs transformeront peu à peu le décor en véritable carte de souhaits.

Dès le 3 décembre, les artistes de Flip Fabrique seront de retour avec une nouvelle formule originale créée sur mesure. Les visiteurs pourront suivre un parcours animé au cours duquel différentes disciplines impressionnantes seront présentées à des endroits inusités. Contorsion, trampo-mur, danse escalade et peut-être même d’autres surprises feront vibrer les rues historiques du Quartier Petit Champlain et Place-Royale.

Surveillez la publication de tous les détails quant aux emplacements et à l’horaire des prestations sur les réseaux sociaux et au quartierpetitchamplain.com. Profitez aussi de l’occasion pour dénicher des cadeaux uniques à offrir à Noël.