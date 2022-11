Hausse du prix de la laitue: des restaurateurs apprennent à composer sans

Certains restaurants rapides de Sherbrooke, en Estrie, commencent à ressentir sérieusement les impacts de la hausse des prix des laitues iceberg et romaine, qui se font de plus en plus rares sur les tablettes des épiceries.

Le prix d’une pomme de laitue a doublé, voir triplé en quelques mois.

Certains restaurateurs comme La Belle Province de la rue King Ouest ont tout simplement décidé de retirer temporairement les salades de leur menu.

«À 8 $ la pomme de laitue, quand ça en prend une et demi pour faire une salade que l’on vend 10,50 $, ça ne vaut pas la peine», a mentionné le copropriétaire André Robitaille.

Au Cora déjeuners, du chou kale est utilisé pour décorer les assiettes.

À prix égaux ou presque, la laitue romaine est plutôt privilégiée à la laitue iceberg pour les salades parce qu’elle se conserve mieux.

Confrontées à des difficultés d’approvisionnement, certaines succursales Subway affichent sur une note à leur comptoir de service avoir «instauré une réduction temporaire des portions de laitue dans leurs sandwichs pour composer avec cette pénurie».

Au restaurant de cuisine libanaise Rima de la rue Galt Ouest, la laitue est une composante importante des plats au menu.

En plus d’avoir des difficultés à s’approvisionner, la hausse des prix de la laitue se reflète sur la marge de profit moyenne.

S’il est encore possible de trouver de la laitue de Californie, il n’est pas rare qu’elle vienne du Mexique ou même de l’Espagne par avion.

Les distributeurs alimentaires ont affirmé que la demande dépasse l’offre et que la pression sur les prix devrait se poursuivre à court terme.