La fin de la voiture de police?

Histoire de mettre mon cerveau en mode veille, cette semaine, j’ai visionné Ambulance, un film policier hollywoodien typique avec des scènes irréalistes, des cascades, des fusils et des surhommes. On y détruit une quantité invraisemblable de véhicules de police, tous à la poursuite d’une simple ambulance, laquelle semble aussi performante qu’une Audi R8...

Visiblement commandité par Stellantis qui aura fourni à la production des dizaines de Dodge Charger, Dodge Challenger et Chrysler 300, ce film met même en vedette un Ram 1500 TRX appartenant à la police de Los Angeles. De quoi faire bien mal paraître les quelque Ford Explorer Police Interceptor qui s’y trouvent, parce qu’il fallait aussi y voir quelques VUS. Remarquez, on aurait également pu choisir des Durango (en version auto-patrouille), mais j’imagine qu’il fallait aussi que le film ne soit pas qu’un gros coup de publicité pour Stellantis.

Cela dit, en visionnant le film, j’ai soudainement réalisé que la voiture de police nord-américaine était en fin de route. Parce qu’en effet, les gardiens de la paix n’ont aujourd’hui accès qu’à la Dodge Charger comme véritable voiture de fonction, Ford et Chevrolet ayant tous les deux abandonné les Taurus et Caprice depuis quelques années déjà. Rappelons au passage que la dernière Chevrolet Caprice était uniquement vendue aux États-Unis et dérivée de la Holden Commodore, une bagnole australienne.

Avec l’abandon de la Charger annoncé pour la fin de 2023, les corps policiers n’auront visiblement que des VUS pour patrouiller. On peut ainsi imaginer qu’une plus grande partie de la production des Charger assemblées à l’usine de Brampton en Ontario sera consacrée à la Charger Pursuit. Celle-ci est appréciée des policiers et, grâce à son allure intimidante, cadre selon moi davantage avec la représentation des forces de l’ordre que la dernière Taurus de Ford. Les différents corps de police pourraient ainsi vouloir stocker des voitures pour les années à venir, comme on l’avait fait en 2011 suite à l’abandon de la Ford Crown Victoria Police Interceptor.

Naturellement, les stratèges de Dodge ne commentent pas l’avenir de la voiture de police au sein de la marque, admettant néanmoins que la Charger Pursuit représente un pourcentage considérable des ventes de ce modèle, particulièrement au Canada. Il faut dire que si chez nous, les ventes de cette grande berline sont quasi symboliques, il en va autrement chez nos voisins du Sud, qui s’en procuraient plus de 78 000 unités en 2021 (contre 1 924 au Canada).

Alors, quelle pourrait être la prochaine auto-patrouille? Une Charger Pursuit électrique de nouvelle génération? Avouez que l’idée n’est pas vilaine. D’autant plus que le concept dévoilé plus tôt cette année semble avoir de bonnes chances d’être produit. Et puis, il serait étonnant que Dodge accepte de céder cette part du gâteau à Ford qui vend de plus en plus d’Explorer Police Interceptor et de F-150, alors que Chevrolet mise sur le Tahoe. À moins bien sûr que d’autres marques se lancent dans la partie. Par exemple, Tesla, qui a commencé à vendre des véhicules aux municipalités, sans toutefois offrir de véritables versions « police » de leurs modèles.

Chose certaine, les autorités continueront à avoir des besoins automobiles particuliers. Et parce que les villes doivent montrer l’exemple, il serait surprenant qu’elles achètent uniquement de gros VUS énergivores, bien qu’ils plaisent à ceux qui en font usage. Le véhicule électrique serait-il donc une avenue probable? Vous pouvez en être sûr.