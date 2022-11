La liste d'écoute de QUB musique: sorties du 18 novembre 2022

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés musicales? Charles Laplante et Mélissa Pelletier de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

ATUM - Act I - The Smashing Pumpkins ***

À une époque où la musique se consomme surtout à coups de singles, Billy Corgan persiste et signe un opéra rock de 33 chansons! La première tranche de 11 titres a vu le jour plus tôt cette semaine et les deux autres sortiront au courant de la prochaine année. Voici donc un tiers de critique: les fans peuvent ressentir un réconfort nostalgique à l’écoute des Pumpkins en mode grandiose. Il faut souligner que le projet était d’abord vendu comme la suite de Mellon Collie and The Infinite Sadness, œuvre majeure du rock des années 1990. Il contient donc quelques moments transcendants où Billy, James et Jimmy renouent avec les refrains émotifs d’antan (Embracer, Steps in Time). Malheureusement, et comme dans le cas de la majorité des suites, l’édifice craque sous le poids de la redite et certaines idées auraient clairement pu être laissées sur le plancher de la salle de montage (l’intro homonyme et Hooray!, surtout). Le verdict final devra bien sûr attendre 2023. (Charles Laplante)

Top Minou - Bleu Jeans Bleu ***1/2

Suite cohérente (ou sympathiquement incohérente, ça se vaut aussi) de Perfecto, Bleu Jeans Bleu continue d’explorer l’univers cocasse qui lui permet de pondre des tas de tubes hilarants en pigeant dans divers genres musicaux. Bleu Jeans Bleu donne dans le rock (Bacon en bedaine), titille le blues (Blue jeans blues), flirte même avec le reggae sur la très courte chanson-titre Top minou... Si la formation qui a connu la gloire en chantant son amour des cotons ouatés nous donne à entendre des pièces moins accrocheuses (Permis de moto), elle tire toujours très bien son épingle du jeu. (Mélissa Pelletier)

Nonante-Cinq La Suite - Angèle ****

La star belge nous revient avec une suite de son populaire second album: Nonante-Cinq La Suite. Une réédition oui, qu’on trouve enrichie de six titres inédits dans la même veine que les douze chansons à la fois profondes et dansantes lancées en 2021. Angèle ajoute d’irrésistibles pièces pop sur la liste de ses hits potentiels, sans bouder la douceur avec la jolie Le temps fera les choses. Pour mettre le point final à l’aventure Nonante-Cinq, l’artiste se permet même une revisite orchestrale de son tube Démons avec Damso, qu’elle rend avec puissance. De quoi patienter avant son passage à Montréal et à Québec en avril 2023! (Mélissa Pelletier)

Sheenah Ko x Navet Confit - Sheenah Ko et Navet Confit ****

Revisiter quelques chansons de leur répertoire à la va-comme-je-te-pousse? Un excellent défi pour les complices. Ça s’ouvre sur la belle Parfait étranger, la traduction de Perfect Stranger tirée de Future Is Now de Ko, qui se gâte ensuite avec une réjouissante reprise électro-pop de l’excellente Il n’y a jamais eu personne de Confit. Au tour ensuite de son ami, qui retouche lourdement Parfait étranger d’un mélange juste assez absurde de grunge sale sur chants d’oiseaux. Parce que pourquoi pas, et c’est beau. La fin? Disons qu’un chat se joint au duo. Littéralement. Faut bien ouvrir ses horizons. Rafraîchissant. (Mélissa Pelletier)

And in the Darkness, Hearts Aglow - Weyes Blood ****

Natalie Mering frappe un coup de circuit avec son cinquième album en carrière, qui est aussi le second chapitre d’une trilogie amorcée en 2019 avec Titanic Rising. Des arrangements grandioses et des paroles lucides, mais optimistes, nous happent dès la première chanson pour ne plus nous lâcher tout au long de l’écoute. Mention spéciale aux magnifiques God Turn Me Into A Flower (avec les claviers de Oneohtrix Point Never) et Hearts Aglow, même si l’ensemble est tout aussi incontournable. Un sérieux candidat au titre d’album de l’année. (Charles Laplante)

