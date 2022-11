La Martinique, un paradis naturel

L’île aux fleurs, la Martinique, baigne dans une chaleur tropicale entre les îles de Sainte-Lucie et la Dominique. Nommée Réserve mondiale de Biosphère de l’UNESCO, ses beautés naturelles, ses innombrables activités et son histoire fascinante en font une destination vacances idyllique.

Outre ses 350 kilomètres de littoral, ses plages aux eaux calmes ou celles aux vagues agitées qui ravissent les surfeurs, la Martinique est aussi reconnue comme capitale mondiale du rhum et de sa boisson notoire, le ti-punch.

Colonisée par les Français en 1635, on y retrouve, comme dans les îles voisines, un amalgame de cultures amérindiennes, africaines, indiennes, chinoises et européennes. Vous serez conquis, bien entendu, par les paysages de carte postale, mais aussi par les Martiniquais qui sont des plus souriants et accueillants.

On reconnaît également la Martinique à ses montagnes verdoyantes dont le point culminant est la montagne Pelée à 1935 mètres au-dessus de la mer. Ce volcan actif, dont la dernière éruption date de 1932, est un véritable paradis pour les randonneurs.

Photo courtoisie

La nourriture

Tout comme la culture, la gastronomie martiniquaise est fortement influencée par l’amalgame de nationalités présentes sur l’île. On retrouve dans cette cuisine antillaise des fruits de mer, des épices de toutes sortes, des fruits et légumes natifs de l’île.

Ces plats typiques se retrouvent souvent au menu :

Le féroce : une boulette à base de morue, d’avocat, de farine de manioc, de piment et d’oignons hachés.

Le fricassé de chatrou : un poulpe attendri à la cuillère de bois, assaisonné et cuit tel un mijoté.

Le migan de fruit à pain : un ragoût crémeux de fruit à pain (fruit exotique) avec poisson ou porc.

Le gratin de bananes jaunes : un heureux mélange sucré-salé à base de béchamel, fromage râpé et bananes plantains, accompagné de viande ou poisson.

Les activités incontournables

La Martinique ne fait que 75 kilomètres de long, mais on y retrouve une panoplie d’activités pour tout un chacun.

Faire le tour des distilleries de l’île pour découvrir les origines du rhum, les secrets de production et observer les récoltes de janvier à juin.

Photo courtoisie

Explorer les profondeurs de l’océan au Rocher du Diamant et à Roraima

Goûter aux saveurs locales au marché ouvert à Fort-de-France datant de 1886.

Parcourir le centre-ville historique de Fort-de-France dont le fort Saint-Louis et la bibliothèque Schoelcher.

Vagabonder dans les Jardins de Balata et admirer la vue sur la mer des Caraïbes.

Patauger dans les eaux turquoise de la baignoire de Joséphine, cette large bande de sable blanc bordée par la barrière de corail.

Photo courtoisie

Le climat

Le climat de la Martinique est paradisiaque à l’année.

Photo courtoisie

S’y rendre

Air Transat dessert Fort-de-France depuis Montréal à raison de deux fois par semaine, les mercredis et samedis, du 21 décembre 2022 au 30 avril 2023. Puis, une fois par semaine, du 6 mai 2023 au 3 juin 2023. Le vol direct est d’une durée de 5 heures.

BONNES ADRESSES

Restaurants :

Pour le thon mi-cuit sauce verte et un bon rhum : Le Babaorum, Fort-de-France

Le Babaorum, Fort-de-France Pour déguster des recettes créoles transmises de génération en génération : La Chaudière près de Morne Rouge

La Chaudière près de Morne Rouge Pour un souper romantique et mets succulents : La Mandoline sur les Trois-Ilets

Distilleries :

Pour visiter l’une des plus grandes exploitations de canne à sucre qui produit le fameux Rhum Trois-Rivières : La Mauny, Rivière-Pilote

La Mauny, Rivière-Pilote Pour découvrir la plus ancienne distillerie et sucrerie datant du 17 e siècle : La Distillerie JM, Macouba

La Distillerie JM, Macouba Pour déguster l’un des meilleurs rhums blancs : La Distillerie Neisson, Le Coin

Hôtels :

Hôtel Bambou : un hôtel-boutique de bungalows en bois colorés sur la Plage de l’Anse Miton aux Trois-Ilets avec deux piscines.

un hôtel-boutique de bungalows en bois colorés sur la Plage de l’Anse Miton aux Trois-Ilets avec deux piscines. Hôtel Frégate Bleue : hôtel de charme de style local à Ville du François avec un jardin tropical luxuriant et une vue panoramique sur l’océan Atlantique.

À SAVOIR :

La langue officielle est le français. On y parle aussi le créole antillais.

La devise est l’euro (€).

La capitale est Fort-de-France.

Plus de détails sur airtransat.com