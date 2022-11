Météo au Québec: un peu de neige sous le froid pour le week-end

Le froid qui s’installe à travers le Québec devrait amener quelques flocons de neige avec de rares accumulations durant la fin de semaine pour plusieurs secteurs de la province.

Environnement Canada prévoit d’ailleurs de 2 à 4 centimètres de neige vendredi pour Montréal et la Montérégie, alors que les températures maximales ne dépasseront pas le point de congélation, y compris pour les secteurs de l’ouest comme l’Outaouais.

Dans le centre de la province, le temps nuageux sera accompagné de quelques averses, notamment en Estrie et en Beauce où l’on attend des accumulations de 5 centimètres sous des températures plus froides, selon les prévisions de l’agence fédérale.

Le même scénario est prévu dans les secteurs de l’est du Québec, avec peut-être plus d’intensité en matière de précipitations pour la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent, des régions qui seront balayées par des rafales de 50 km/h.

Le week-end sera plus nuageux dans le sud-ouest et le centre du Québec, mais des éclaircies ne sont pas à exclure notamment pour la Montérégie, l’Estrie et la Beauce, avec un mercure affichant 1 degré dans les meilleurs des cas.

En revanche, l’agence fédérale prévoit du temps plus ensoleillé durant la journée de samedi et de la neige ou de la pluie le lendemain pour plusieurs secteurs de l’est de la province avec toujours un mercure à la baisse.