Muffin à la citrouille et fromage à la crème

Pour faire changement des saveurs classiques de muffin que l’on retrouve habituellement, nous vous suggérons de cuisiner avec la purée de citrouille, les noix de Grenoble et du zeste de citron.

La citrouille apporte une texture onctueuse à ces derniers et est aussi une belle façon de faire consommer des légumes à vos plus jeunes. Avec un crémage à base de fromage et de citron, l’équilibre de saveurs est au rendez-vous.

Vous pouvez aussi vous amuser à changer les flocons d’avoine pour des flocons de sarrasin ou de quinoa dans cette recette ou à changer les noix selon vos goûts. Ce muffin est parfait pour soutenir votre appétit jusqu’au dîner.

Bon appétit !

