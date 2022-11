Nouveaux complexes locatifs signés Groupe Dallaire à Lévis

Groupe Dallaire annonce le début de la construction des deux premiers complexes locatifs de son nouvel ensemble résidentiel nommé le Quartier des Pionniers, situé dans le secteur Charny, à Lévis.

Ces premières phases, construites par Dalcon et conçues par Alpha Architecture, proposeront 48 appartements répartis dans 2 immeubles, qui seront livrés en juillet 2023. «Se collant aux nouvelles réalités actuelles grâce aux différentes configurations d’unités et d’aménagements proposées, autant les adeptes du télétravail, les jeunes familles que les retraités y trouveront leur compte», mentionne Marie-Claude Bourque, directrice Location résidentielle et Gestion immobilière chez Groupe Dallaire.

Érigé à proximité des axes de transports principaux, des écoles, du parc des Chutes-de-la-Chaudière, du nouveau pôle commercial de Lévis, d’espaces verts et de pistes cyclables, cet ensemble résidentiel s’avère un endroit enviable pour s’établir.

L’ajout de ces immeubles au parc immobilier résidentiel de Groupe Dallaire permet à l’entreprise de diversifier son offre de produits, d’élargir sa clientèle et de renforcer sa position de leader de l’industrie dans la grande région métropolitaine de Québec.