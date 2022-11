Fidèle à une cause chère à l’ensemble de leur clientèle, les 30 cliniques médico-esthétiques Epiderma ont contribué encore cette année à une collecte de fonds pour la Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ). Pas moins de 14 420$ furent amassés et remis à la Fondation alors que se concluait Octobre Rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein. Après 15 ans, c’est près de 100 000$ qui ont été remis à la FCSQ qui place au cœur de sa mission les personnes atteintes ainsi que leurs proches par l’entremise de la recherche et de l’innovation, du soutien et de la sensibilisation. De gauche à droite, sur la photo: Géraldine Mathieu, conseillère partenariats à la Fondation cancer du sein du Québec, et Anne-Charlotte Carteyron, directrice centre relations clients et directrice clinique chez Epiderma.

Membre exceptionnel

Le 22 octobre, lors de la Célébration d’Automne du District 61 du Club Toastmasters Québec, Yvon Demers s’est vu décerner le titre «Membre Exceptionnel Toastmasters» remis annuellement à un membre s’étant distingué par son implication au cours de l’année. Parmi ses réalisations, il a notamment été le président du Club Québec pour l’année 2021-2022, il a été impliqué dans trois clubs de la région, il a été nommé directeur de secteur, et ce, en plus d’encourager les membres dans l’atteinte de leurs objectifs de prise de la parole en public. Le District 61 de Toastmasters inclut l’ensemble des clubs Toastmasters du Québec et de l’Est ontarien et regroupe plus de 3000 membres. Le Club Toastmasters Québec tient ses rencontres tous les lundis non fériés, à 18h45 au Collège St-Charles-Garnier de Québec. Sur la photo, Yvon Demers est accompagné de Tania Hall, directrice du District 61.

Pour la cause

En marge de son 10e anniversaire célébré le 10 novembre, le Salon M Coupe Beauté, de la route de l’Église, dans l’arrondissement Sainte-Foy, tient, depuis le 26 octobre, une campagne de financement au profit de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Lors de la journée anniversaire du 10 novembre, pas moins de 4000$ ont été amassés en dons sur place. Yves Mercier, le beau-père de Michelle Carrier, la propriétaire de M Coupe, est décédé à la Maison de soins palliatifs du Littoral en 2016. La campagne se poursuit jusqu’au 30 novembre. Sur la photo, Michelle Carrier et son équipe.

Anniversaires

Linda Evans (photo), actrice de télé américaine surtout connue pour avoir incarné Krystie Carrington dans le feuilleton télévisé ABC des années 1980, Dynasty, un rôle qu’elle a joué de 1981 à 1989, 80 ans... François Bourque, ex-entraîneur-chef de l’équipe de ski alpin du Rouge et Or de l’Université Laval, 38 ans... David Ortiz, surnommé «Big Papi», ex-frappeur désigné et joueur de 1er but qui a joué 20 saisons dans le baseball majeur principalement avec les Red Sox de Boston, 47 ans... Jocelyn Lemieux hockeyeur de la LNH de 1986-98, 55 ans... Charlotte Laurier, comédienne et actrice québécoise, 56 ans... Warren Moon, ex-quart-arrière de la LCF (Edmonton, Minnesota, Houston), 66 ans...

En souvenir

Le 18 novembre 1992 – Quatre tonnes de cocaïne sont saisies par la GRC à Casey, en Haute-Mauricie, dans un avion venu de la Colombie, piloté par le québécois Raymond Boulanger (photo), après avoir été suivi par des chasseurs américains et canadiens. Il s’agit de la plus grande quantité de drogue jamais saisie.

Disparus

Le 18 novembre 2020 : Denyse Dussault (Lessard), (photo) 69 ans, ex-directrice et courtière immobilière de Lévis... 2017: Malcolm Young, 64 ans, rocker et un des fondateurs du groupe australien AC/DC... 2016: Dr Gérard Houle, 83 ans, dentiste en pratique privée de Québec... 2015: Dan Halldorson, 63 ans, golfeur canadien membre du Temple de la renommée qui a connu une longue carrière sur le circuit de la PGA... 2015: Jonah Lomu, 40 ans, ancienne star mondiale du rugby néo-zélandais... 2013: Peter Wintonick, 60 ans, cinéaste documentariste canadien... 2010: Gaye Stewart, 87 ans, ailier droit de la LNH (1941-1955) ... 2002: James Coburn, 74 ans, acteur américain... 1994: Cab Calloway, 86 ans, pilier du Cotton Club de Harlem... 1987: Jacques Anquetil, 53 ans, ancien champion cycliste français... 1969: Joseph Kennedy, 81 ans, le père des Kennedy... 1941: Émile Nelligan, 61 ans, poète québécois.