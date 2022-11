Un Salon du livre plus dynamique que jamais débarque à Montréal

Du 23 au 27 novembre, plus de 2000 auteurs et autrices nous attendent au Salon du livre de Montréal. Un événement à ne pas manquer, peu importe le genre de livres qu’on aime.

Le Salon du livre de Montréal en est cette année à sa 45e édition. Et tout ce qu’on peut dire, c’est qu’il se porte mieux que jamais ! Ce n’est d’ailleurs pas par hasard que ses organisateurs ont décidé de lui donner pour thématique « Prendre corps ».

« On trouvait que cette thématique était porteuse, explique Olivier Gougeon, directeur général du Salon du livre de Montréal. “Prendre corps” signifie habiter un espace, être présent quelque part – malgré la COVID, on a réussi l’an dernier à se faufiler entre les mailles et à être présents au Palais ! –, mais aussi être habité par une émotion, un personnage ou un livre qu’on n’a pas eu le temps de terminer. »

« Sans être omniprésente, cette thématique a inspiré la programmation et elle transparaît dans les activités, poursuit Olivier Gougeon. À la fois très précise et très diffuse, c’est une ancre à laquelle les visiteurs peuvent s’accrocher comme ils le veulent. »

Une bonne chose, car vraiment, il y a beaucoup à voir et à faire !

Une foule d’activités

Photo courtoisie, Salon du livre

Si on devait énumérer et décrire toutes les activités qui nous attendent au Salon, on n’aurait probablement pas assez de la journée pour le faire ! Mais grâce à l’aide d’Olivier Gougeon, on a pu en sélectionner quelques-unes.

Les nouveautés à surveiller

Illustration courtoisie, Salon du livre

Des lectures surprises vont ajouter un peu de magie au Salon. À tout moment, un romancier, un comédien, un dramaturge ou un essayiste peut en effet surgir au détour d’une allée pour se mettre à lire des textes. Sympa, non ?

Autre chose de tout nouveau, le Club de lecture Braindate. Au cœur du Salon, un espace a spécialement été aménagé pour accueillir les lecteurs et les lectrices qui ont envie d’échanger sur un sujet en particulier, qu’il s’agisse d’un roman, d’un genre littéraire, d’un écrivain, etc. Une fois sur place, ils peuvent discuter tranquilles pendant 15-20 minutes.

« Il y a aussi la Foire du livre jeunesse de Bologne qui vient cette année pour faire découvrir au public montréalais la bande dessinée italienne, précise Olivier Gougeon. Il y aura entre autres l’illustrateur Lorenzo Mattotti qui sera là. C’est magnifique, ce qu’il fait ! »

L’Espace Montréal-Nord est également à signaler, surtout si on est curieux de faire connaissance avec ses créateurs et ses créatrices.

« En 2019, on a eu le quartier Saint-Michel, rappelle Olivier Gougeon. On veut connecter davantage avec nos quartiers et faire connaître les talents des gens qui y habitent. »

Du côté des tables rondes

Photo courtoisie, Salon du livre

Quand la musique résonne dans les pages , qui réunit écrivains mélomanes et musiciens passionnés de mots. Quand et où : le 23 novembre à 15 h à l’Espace littéraire.

, qui réunit écrivains mélomanes et musiciens passionnés de mots. : le 23 novembre à 15 h à l’Espace littéraire. Écrire pour elles , avec les autrices Chrystine Brouillet, Carole David et Geneviève Blouin qui, toutes, déplorent le sort réservé à certaines femmes. Quand et où : le 24 novembre à 13 h 30 à l’Agora.

, avec les autrices Chrystine Brouillet, Carole David et Geneviève Blouin qui, toutes, déplorent le sort réservé à certaines femmes. : le 24 novembre à 13 h 30 à l’Agora. Voyager d’un livre à l’autre , une activité qui met en valeur des œuvres nous permettant de parcourir le monde. Quand et où : le 26 novembre à 15 h à l’Espace littéraire.

, une activité qui met en valeur des œuvres nous permettant de parcourir le monde. : le 26 novembre à 15 h à l’Espace littéraire. La communauté comme centre névralgique, une table ronde qui nous invite à regarder d’un autre œil la collectivité à laquelle on appartient. Quand et où : le 27 novembre à 12 h 15 à l’Espace littéraire.

Du côté des cabarets

Cabaret de la mémoire vivante , un spectacle qui rend hommage aux plumes d’ici qui se sont envolées au ciel au cours des derniers mois. La comédienne Émilie Bibeau lira ainsi des textes de Marie-Claire Blais, de François Blais, de Serge Bouchard et de Simon Roy. Quand et où : le 23 novembre à 19 h 15 à l’Agora.

, un spectacle qui rend hommage aux plumes d’ici qui se sont envolées au ciel au cours des derniers mois. La comédienne Émilie Bibeau lira ainsi des textes de Marie-Claire Blais, de François Blais, de Serge Bouchard et de Simon Roy. : le 23 novembre à 19 h 15 à l’Agora. Cabaret du souffle retrouvé , pour entendre tout ce qu’ont à dire James Hyndman, Brigitte Vaillancourt, Éric Gougeon, Pierre Lefebvre, Mykalle Bielinski, Élise Turcotte, Sophie-Anne Landry et Mélikah Abdelmoumen. Quand et où : le 24 novembre à 19 h à l’Agora.

, pour entendre tout ce qu’ont à dire James Hyndman, Brigitte Vaillancourt, Éric Gougeon, Pierre Lefebvre, Mykalle Bielinski, Élise Turcotte, Sophie-Anne Landry et Mélikah Abdelmoumen. : le 24 novembre à 19 h à l’Agora. Cabaret des langues, Ici, la parole est donnée aux auteurs et autrices dont le livre a été traduit. Quand et où : le 25 novembre à 19 h 15 à l’Agora.

Ici, la parole est donnée aux auteurs et autrices dont le livre a été traduit. : le 25 novembre à 19 h 15 à l’Agora. Cabaret des curiosités, un spectacle qui promet : toutes les œuvres présentées sortent totalement des sentiers battus. Quand et où : le 26 novembre à 19 h à l’Agora.

Du côté des grands entretiens

Photo d'archives

Daniel Bélanger va se pencher sur Poids lourd, son nouveau recueil de poésie, le 23 novembre à 16 h 30 à l’Espace littéraire.

va se pencher sur Poids lourd, son nouveau recueil de poésie, le 23 novembre à 16 h 30 à l’Espace littéraire. L’écrivain haïtien Makenzy Orcel sera à l’Espace littéraire le 24 novembre à midi pour parler d’Une somme humaine, qui a été finaliste au Goncourt 2022.

Photo d'archives

On pourra entendre Catherine Ethier , qui a connu un immense succès avec son premier roman, le 24 novembre à 17 h 30 à l’Espace littéraire.

, qui a connu un immense succès avec son premier roman, le 24 novembre à 17 h 30 à l’Espace littéraire. L’écrivaine anglo-montréalaise Heather O’Neill va nous permettre d’en savoir plus sur son univers fantasmagorique le 25 novembre à 18 h à l’Agora.

va nous permettre d’en savoir plus sur son univers fantasmagorique le 25 novembre à 18 h à l’Agora. De passage à Montréal, l’écrivain et essayiste italo-suisse Giuliano da Empoli sera à l’Espace littéraire le 25 novembre à 17 h 15 pour présenter Le mage du Kremlin, qui a remporté le Grand Prix du roman de l’Académie française 2022.

Photo d'archives

Chloé Sainte-Marie et le poète et géographe Jean Morisset, co-auteurs de l’album-livre Maudit silence, vont se retrouver sur la scène de l’Espace littéraire le 27 novembre à 13 h 30.

Pour les jeunes

Photo courtoisie, Salon du livre

Le grand jeu de lecture à voix haute du Salon du livre de Montréal , un concours qui s’adresse aux élèves de 6e année des écoles du grand Montréal. Quand et où : le 23 novembre à 10 h 30 à l’Agora.

, un concours qui s’adresse aux élèves de 6e année des écoles du grand Montréal. : le 23 novembre à 10 h 30 à l’Agora. Sauver la planète un livre à la fois , une animation sensibilisant les enfants à l’importance des gestes écologiques pour prendre soin de l’environnement. Quand et où : le 25 novembre à 9 h 30 à l’Espace jeunesse Desjardins.

, une animation sensibilisant les enfants à l’importance des gestes écologiques pour prendre soin de l’environnement. : le 25 novembre à 9 h 30 à l’Espace jeunesse Desjardins. Initiation au dessin Manga , pour apprendre à dessiner le visage des personnages de mangas. Quand et où : le 26 novembre à 10 h dans la Zone Manga.

, pour apprendre à dessiner le visage des personnages de mangas. : le 26 novembre à 10 h dans la Zone Manga. Spectacle de Barbada, qui plaira aux jeunes de 6 à 9 ans amateurs de belles histoires. Quand et où : le 27 novembre à 11 h à l’Espace jeunesse Desjardins.

Sans oublier les dédicaces !

Illustration courtoisie, Salon du livre

Qui dit Salon du livre de Montréal dit dédicaces. Et on est particulièrement gâté cette année, puisque quelque 3000 séances de signatures ont été organisées. Notre très courte sélection :

Photo d'archives

Anaïs Barbeau-Lavalette : le 27 novembre à 13 h.

: le 27 novembre à 13 h. Giuliano da Empoli : le 25 novembre à 18 h 30, le 26 novembre à 14 h et le 27 novembre à 11 h.

Photo d'archives

Michel Jean : le 25 novembre à 15 h 30 et à 19 h et le 26 novembre à 12 h et à 14 h.

: le 25 novembre à 15 h 30 et à 19 h et le 26 novembre à 12 h et à 14 h. Marie-Renée Lavoie : le 25 novembre à 15 h, le 26 novembre à 11 h et à 15 h 30 et le 27 novembre à 12 h 30.

Photo courtoisie, Salon du livre

Dany Laferrière : le 25 novembre à 17 h, le 26 novembre à 11 h et à 13 h, le 27 novembre à 11 h, à 13 h 30 et à 15 h.

: le 25 novembre à 17 h, le 26 novembre à 11 h et à 13 h, le 27 novembre à 11 h, à 13 h 30 et à 15 h. Perrine Leblanc : le 25 novembre à 14 h 30 et le 26 novembre à 11 h.

le 25 novembre à 14 h 30 et le 26 novembre à 11 h. Heather O’Neil : le 24 novembre à 18 h 30, le 25 novembre à 19 h et le 26 novembre à 13 h.

le 24 novembre à 18 h 30, le 25 novembre à 19 h et le 26 novembre à 13 h. Makenzy Orcel : le 24 novembre à 13 h, le 25 novembre à 15 h 30 et le 26 novembre à 14 h.

le 24 novembre à 13 h, le 25 novembre à 15 h 30 et le 26 novembre à 14 h. Bruno Pelletier : le 25 novembre à 19 h, le 26 novembre à 13 h 30 et le 27 novembre à 15 h.

le 25 novembre à 19 h, le 26 novembre à 13 h 30 et le 27 novembre à 15 h. Éric-Emmanuel Schmitt : le 24 et 25 novembre à 18 h et le 27 novembre à 13 h.

►Pour découvrir toute la programmation du Salon, on visite le site salondulivredemontreal.com