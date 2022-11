Québec a identifié les minéraux d’avenir

En pleine transition énergétique mondiale, Québec a identifié des minéraux d’avenir, que l’on appelle aussi « minéraux critiques et stratégiques ». Ils sont essentiels au virage vert de l’électrification. Voici quelques-uns de ces matériaux ainsi que l’évolution de leur valeur sur les marchés mondiaux depuis le début de l’année.

LITHIUM

Batteries, verres, céramiques, graisses lubrifiantes, caoutchouc... le lithium entre dans la fabrication de nombreux produits, souligne le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). On l’utilise dans l’énergie (fabrication de batteries lithium-ion), dans les transports (véhicules hybrides et électriques) et dans les télécommunications (téléphones cellulaires).

GRAPHITE

Batteries lithium-ion, revêtements, garnitures de frein et d’embrayage, pièces de moteur, génératrices électriques, peintures anticorrosives, lubrifiants industriels, poudres... le graphite est très prisé. Récemment, l’explosion de la demande pour les batteries d’ordinateurs, de téléphones intelligents et des tablettes l’a propulsé à de nouveaux sommets.

NICKEL

Acier inoxydable, piles nickel-cadmium, batteries au lithium-ion pour les véhicules électriques et hybrides... le nickel sert à la fabrication de nombreux produits d’usage quotidien, note Ressources naturelles Canada (RNC).

CUIVRE

Fils, câbles électriques, plomberie, machinerie industrielle, matériaux de construction, cellules solaires, véhicules électriques... le cuivre est très recherché, souligne le gouvernement du Canada, qui note également que le Québec en a extrait plus de 36 000 tonnes de son sous-sol en 2020.

COBALT

Alliages, superalliages, aérospatiale, réacteurs nucléaires, prothèses dentaires, aimants permanents... le cobalt est très populaire, et l’est encore plus depuis l’essor des véhicules électriques dont la batterie peut contenir jusqu’à 15 kg de cobalt, selon SIDEX, la société en commandite du gouvernement du Québec et du Fonds de solidarité FTQ.

Variation des prix (%) en 2022*

Lithium: +200,00 %

Cobalt: -15,59 %

Nickel: +34,58 %

Graphite: +22,77 %

Cuivre: -14,42 %

*En date d’octobre et novembre 2022.

Source : Trading Economics et YCharts.