L’émotion était au rendez-vous mercredi dernier alors que se tenait au Complexe Capitale Hélicoptère la 18e édition de la Soirée-bénéfice De l’ombre à la lumière au profit de nos programmes sociaux. L’événement, animé par Ingrid Falaise, a réuni plus de 700 personnes désireuses de faire une différence et a permis d’amasser 306 112$. C’est le duo engagé et généreux composé de Mme Catherine Desgagnés-Belzile, de Beneva et M. Jonathan Bérubé du Salon Maxime, coiffure et esthétique, qui assumait la coprésidence d’honneur cette année. « Depuis le mois d’avril, la YWCA Québec a été forcé de refuser de 15 à 30 demandes par jour faute de place », s’inquiète Mme Desgagnés-Belzile avant de rappeler qu’il est important d’aider la Y a avoir les ressources nécessaires pour maximiser son impact dans la société.