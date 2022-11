Taylor Swift critique Ticketmaster, sous pression après le chaos entourant la vente de ses billets

La vedette pop américaine, Taylor Swift, a taclé vendredi la plateforme Ticketmaster après les ratés autour de la billetterie de sa prochaine tournée, renforçant la pression sur ce géant américain du secteur, souvent accusé de monopole.

De nombreux admirateurs de la chanteuse s’étaient plaints ces derniers jours sur les réseaux sociaux d’attentes interminables, bogues, et prix s’envolant en flèche pendant les ventes anticipées de la tournée « Eras » (« époques »), qui démarre le 18 mars prochain.

Jeudi, Ticketmaster a même annulé la vente publique qui devait démarrer vendredi, « en raison d’une demande particulièrement élevée (...) et d’un stock insuffisant de tickets restants ».

« C’est vraiment difficile pour moi de devoir m’en remettre à une entité extérieure », a réagi vendredi Taylor Swift sur sa page Instagram, soulignant des années de relations particulières et de fidélité avec ses admirateurs.

« Et c’est atroce pour moi de voir des erreurs se produire sans rien pouvoir faire », a-t-elle ajouté.

Sans nommer directement Ticketmaster, la vedette de 32 ans ajoute qu’elle n’a pas l’intention de « chercher des excuses à qui que ce soit ». « Nous leur avons demandé, à plusieurs reprises, s’ils pouvaient gérer ce type de demande et on nous a assuré qu’ils pouvaient », ajoute-t-elle.

« C’est vraiment formidable que 2,4 millions de personnes aient pu obtenir des billets, mais ça me met hors de moi que beaucoup d’entre elles aient l’impression d’avoir vécu un cauchemar pour les avoir », a-t-elle poursuivi, en promettant de faire tout son possible pour que la situation s’améliore.

Enquête

Cette cacophonie a relancé les critiques sur la position dominante de ce géant du secteur de la vente de billets, qui a fusionné en 2010 avec le géant du divertissement Live Nation.

Des associations de lutte contre les monopoles et de protection des consommateurs ont récemment appelé à enquêter sur ce groupe, sa position de force lui permettant selon eux « de faire flamber les prix, d’imposer des frais inutiles et coûteux et d’exploiter les artistes, les salles indépendantes et les admirateurs ».

Les prix des concerts de la légende du rock Bruce Springsteen, qui s’étaient élevés pour certains à des milliers de dollars, avaient déjà provoqué un tollé en début d’année.

Vendredi, le New York Times a annoncé, en citant des sources anonymes proches du dossier, que le département de la Justice avait ouvert une enquête antitrust sur Live Nation Entertainment, issu de la fusion entre Ticketmaster et Live Nation.

Concernant la tournée de Taylor Swift, Ticketmaster a expliqué avoir vendu 2 millions de billets mardi lors des préventes, un record pour un artiste en une journée.

Taylor Swift, l’une des chanteuses américaines les plus populaires, repart en tournée après quatre ans d’attente pour ses admirateurs. Avec son dixième album, « Midnights », sorti le 21 octobre, elle a marqué l’histoire de la musique américaine en plaçant dix chansons de l’opus aux premières places du classement Billboard Hot 100, une première.

Malgré la vérification des comptes des admirateurs et un système de codes pour l’achat des places en avance, Ticketmaster s’est plaint « d’un nombre vertigineux d’attaques de bots », des systèmes automatisés. L’entreprise dit avoir reçu 3,5 milliards de requêtes.