Un complexe deux glaces à Chicoutimi?

Un groupe de promoteurs privés souhaite réaliser un projet d'amphithéâtre sur le terrain qui abrite le Centre Georges-Vézina et le Pavillon de l'Agriculture dans l’arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay.

Eric Desbiens, de l'entreprise Conformit de Chicoutimi, a confirmé que la Ville de Saguenay a reçu la proposition cette semaine.

«Deux glaces, une de 3500 places, et une autre de 250, sur le site actuel du Pavillon de l'Agriculture», a résumé l'homme d'affaires.

L'amphithéâtre projeté ressemblerait au Colisée Videotron de Trois-Rivières et serait géré par un organisme à but non lucratif, comme le complexe sportif Thibault GM de Sherbrooke.

L'une des deux glaces accueillerait les Saguenéens de Chicoutimi de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

«On a eu la liste des besoins des Saguenéens, mais ce n'est qu'un client parmi d'autres», a précisé M. Desbiens. «On veut aussi le hockey mineur, le hockey féminin, le hockey adapté, mais aussi des spectacles et d'autres événements.»

Le Pavillon de l'agriculture, qui est désuet, est situé sur le même terrain que le centre Georges-Vézina, à Chicoutimi.

Le projet envisagé par les promoteurs est de 50 millions de dollars, et pourrait grimper encore. Le financement serait assuré en partie par le privé, mais aussi par le gouvernement du Québec.

«On ne demande aucune somme à la ville», a assuré Eric Desbiens. «Tout ce qu'on demande, c'est un terrain et des facilités. On travaillerait en partenariat avec la ville, et comme l'amphithéâtre serait géré par un OBNL, nous serions admissibles à des subventions.»

La Ville de Saguenay a indiqué aux promoteurs qu'elle livrerait une réponse au début de 2023.