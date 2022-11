Une première pour les Titans

Les Titans de Limoilou ont remporté le premier Bol d’Or Division 1 de leur histoire en disposant du Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF) par la marque de 33 à 21 dans un match chaudement disputé vendredi à Thetford Mines.

En retard 21 à 12 après trois quarts, les Titans ont inscrit 21 points sans réplique pour se sauver avec la victoire. Ils vengent ainsi l’échec subi en finale du Bol d’Or l’an dernier face aux Cheetahs de Vanier. Pour le CNDF qui a connu toute une fin de saison, il s’agissait d’un premier revers après une série de six victoires.

En avance 26 à 21, les Titans ont stoppé le CNDF sur un quatrième essai et une verge à franchir avec 3 min 30 s. Limoilou a repris le ballon à la ligne de 40 verges. Sur une course de 17 verges, Raphaël St-Pierre a marqué son troisième touché du match pour sceller la victoire des Titans.

En fin de troisième quart, un échappé de Rémi Nadeau a redonné vie aux Titans qui ont repris le ballon à la ligne de 42 verges de leurs adversaires. Ils ont réduit l’écart à deux petits points dans la première minute du quatrième quart. Une course d’une verge de Raphaël St-Pierre a redonné espoir aux champions de la saison régulière.

Troisième quart

Le CNDF a amorcé la deuxième demie sur les chapeaux de roues. Une poussée de 76 verges en huit jeux a mené au touché de Samuel Duquet sur une passe de 21 verges qui portait la marque de 21 à 12.

Après avoir converti un quatrième essai et une verge en milieu de terrain, les Titans ont été freinés quand Isaiah Kozubek a réussi une interception dans la zone des buts.

Revirements coûteux

Les Titans ont commis un revirement sur le premier jeu du match. Le retourneur Alex Bezeau a échappé le botté d’envoi qui a été recouvert par le secondeur Isak Parenteau.

Deux jeux plus tard, le CNDF ouvrait la marque sur une passe de sept verges à l’ailier défensif Thomas Gosselin qui s’est retrouvé au coin de la ligne comme ailier rapproché.

Le maraudeur Maxime Lavigne a offert un deuxième revirement avec une interception, mais le CNDF n’a pas été en mesure de profiter de l’opportunité. Plus tôt cette semaine, l’entraîneur-chef Marc-André Dion nous avait mentionné que Lavigne était le maraudeur qui couvrait le plus de terrain qu’il avait vu au cours des dix dernières années. Lavigne a réussi six larcins au cours de la saison régulière.

Les Titans ont brisé la glace par l’entremise de Felipe Forteza qui a réussi un placement de 33 verges.

Après un touché de sûreté, le quart-arrière Jérémy Ouellette a marqué un majeur sur une course de neuf verges pour donner les devants 12 à 7 aux Titans.

Ouellette a par la suite commis un échappé coûteux. Le CNDF a repris le ballon. Le quart-arrière Alexis Delisle a réussi une course de 43 verges jusque profondément dans le territoire du CNDF et Rémi Nadeau a complété le travail avec une course de 11 verges pour le touché.

Forteza a raté un placement de 37 verges avec moins d’une minute à écouler à la première demie. Le CNDF a retraité au vestiaire avec une priorité de 14 à 12.