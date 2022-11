Villeneuve condamne le ton «moralisateur» du maire envers les anti-tramway

Le chef de l’opposition à l’hôtel de ville de Québec, Claude Villeneuve, critique vertement le «raccourci» et le ton «moralisateur» du maire Marchand qui a associé, depuis Tunis, les anti-tramway à des pollueurs.

Selon le maire de Québec, ceux qui sont contre le tramway soutiennent par le fait même que l’on continue à polluer de la même façon qu’on le fait aujourd’hui, a-t-il avancé, au dernier jour de sa mission à l’étranger.

La déclaration, rapportée sur notre site web plus tôt aujourd’hui, a suscité de nombreuses réactions, faisant bondir, notamment, le chef de Québec d’abord qui a convoqué la presse en milieu d’après-midi afin de réagir. M. Villeneuve, qui est pro-tramway, s’est en quelque sorte porté à la défense des anti-tramway qui ne méritaient pas, selon lui, d’être ainsi dépeints.

«Moi, je suis en faveur du projet de tramway et je connais des gens qui sont en désaccord puis qui sont des écologistes parce qu’ils pensent que ça prendrait un métro... On a un tramway qui a un taux d’approbation un peu supérieur à 40%. Je refuse de penser qu’il y a à peu près 60% des citoyens de Québec qui sont en faveur de polluer comme on le fait présentement. C’est une approche dogmatique. Le maire est moralisateur», a-t-il commenté.

«Je ne sais pas s’il est frustré que son approche de promotion du tramway par sondages ne donne pas de résultats mais là, on dirait qu’il est passé à un ton de: “T’es avec moi ou t’es contre moi. Puis si t’es pas d’accord avec le tramway, t’es pour la pollution.” Ça nous montre un maire qui n’est pas parlable», a-t-il ajouté.

Il demande au maire de se rétracter

Évoquant un «dérapage», M. Villeneuve espère que le maire va se «ressaisir» et se rétracter à son retour au Québec. Selon lui, la sortie du maire est «mauvaise pour le projet» et n’aura pas permis de convaincre qui ce soit, sinon de s’aliéner encore davantage les gens qui ont des inquiétudes par rapport au projet.

«Je trouve que ça finit très mal son voyage. Hier, les gens de Québec se sont levés dans deux pieds de neige puis il y avait des photos du maire sur le bord de la Méditerranée. J’ai l’impression que Bruno Marchand n’est comme pas au courant de ce que les gens vivent ici à Québec. Je ne sais pas s’il va retrouver ses esprits en revenant, j’ai hâte de l’entendre lundi.»

Paquet «estomaqué»

Le nouveau chef par intérim de Québec 21, Patrick Paquet, s’est quant à lui dit «estomaqué» par la sortie du maire dans un communiqué coiffé du titre: «Ça suffit les grands discours de notre Messie de l’environnement!»

«Ça n’a pas de sens de dire que plus de 50% des citoyens et des citoyennes de la Ville de Québec qui ne sont pas pour le tramway sont contre l’idée de diminuer les GES. C’est prêter de mauvaises intentions à la majorité de ses citoyens et ses citoyennes en les traitant d’irresponsables pollueurs!» s’est-il insurgé.