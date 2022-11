BROCHU, Claude



Le 25 octobre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé Claude Brochu, fils de feu Lucille Moreau et de feu Jean-Jacques Brochu. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil sa conjointe Suzanne Faguy; ses fils: Martin et Antoine (Jolande Gaudreault); sa petite-fille Janèle; ses sœurs: Michelle (feu Denis Chapleau) et Marie (Bruno Baekelmans); le fils de sa compagne, Thomas Faguy Bernier (Caroline Gauvin) et les petites-filles de sa compagne: Florence et Alice Bernier; sa tante Gisèle Moreau; ses neveux et nièce: feu Louis Thériault (Sylvie Brillon), Marin Brochu-Baekelmans (Sarah-Pier Ouellet) et Mathilde Brochu-Baekelmans (Michaël Diadhiou); ses arrière-petites-nièces et neveu: Aurélie Brillon-Thériault, Éva et Adrien Diadhiou; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Faguy encore vivants: Marc (Jennifer Sankey), Jean, Pauline (feu Lucien Lambert) et Monique Faguy, également des cousins et cousines, de nombreux amis et amies.Claude Brochu a été, parmi d'autres activités professionnelles, enseignant, pilote d'avion, traducteur (a monté sa maison de traduction en partenariat) et syndicaliste militant (a fondé avec des collègues le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université Laval (SCCCUL), dont il a été membre de l'exécutif plusieurs années et l'un des premiers présidents).où ses proches recevront les condoléances de 13h30 à 15h. La cérémonie- témoignages sera suivie d'un buffet où tous ceux et celles qui ont apprécié la compagnie de Claude sont cordialement invités. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web: www.lepinecloutier.com. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à: La Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec, Québec, téléphone: 418 527-4294, courriel: info@societealzheimerdequebec.com site web: www.societealzheimerdequebec.com ou à une institution artistique dont il appréciait tant les expositions, concerts, spectacles: le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ, https://www.mnbaq.org/liens/don-au-mnbaq/dons-la-fondation, 1 866 220-2150, info@mnbaq.org), ou l'Orchestre symphonique de Québec (OSQ: 418 643-8486, www.osq.org/faire-un-don/) ou les Violons du Roy (418-692-3026, www.violonsduroy.com) ou à tout autre organisme dédié aux Arts et à la Culture (théâtre, danse, etc.).