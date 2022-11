MOISAN, Joseph



À Godbout, le 6 novembre 2022, est décédé accidentellement monsieur Joseph Moisan, conjoint de madame Nancy Chavanel. Il était le fils de feu Gaston Moisan et de feu Henriette Julien. Il demeurait à Dosquet.La famille vous accueillera aule samedi 26 novembre 2022, de 19h à 21h,, de 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil sa conjointe Nancy, son fils Mikaël (Stéphanie); ses frères: Hubert et Éric; sa belle-sœur Sylvie (Charles); ses beaux-frères: Claude, Daniel, Alain, Gaétan; ses neveux : Jonathan (Sophie) et Christian; ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.