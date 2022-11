LEFEBVRE, Guy



À Boucherville, le 16 novembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Guy Lefebvre époux de Janyne Pageau. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Sylvie (Normand), Caroline et Marie-Claude, ses petits-enfants et arrière-petits-fils, ses frères Gilles et Gérard, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces ainsi que amis et Associés Montfortains. La famille recevra vos condoléances le vendredi 25 novembre de 19h à 21h et le samedi 26 novembre de 11h à 13h30 au:La famille remercie le personnel de la Maison de soins palliatifs Source Bleue pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Source Bleue. info@fondationsourcebleue.ca