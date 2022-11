FOURNIER, Fernand



Le 3 novembre 2022, à l'âge de 74 ans, notre frère Fernand Fournier, fils de Cécile Lafontaine et de Roland Fournier et époux de madame Louise Barrette est décédé à la suite d'une longue maladie. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses 8 frères et soeurs ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.Selon ses dernières volontés, il n'y aura aucune cérémonie, ni exposition.