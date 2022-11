TURCOTTE, Sylvain



À Sainte-Thérèse, le vendredi 4 novembre 2022, est décédé à l'âge de 67 ans, M. Sylvain Turcotte, entouré de sa femme et de ses filles. Il laisse derrière lui sa femme Claudette Simard, ses filles: Magali (Carlinton), Maude (Mathieu), et Mira (Simon); ses petits-enfants: Anaïs, Jazmine, Nathan, Elliott, Liam, Ophélie, Ellie-Rose et Noam, sa mère Stella Talbot; ses frères: Julien (Lise), Daniel (Josée), Luc (Maryse) et Stéphan (Marie); ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis. La famille recevra les condoléances au:de 13h à 16h.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer.