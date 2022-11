5 nouveaux mini-chalets avec spa pour une escapade en nature

Récents, design et douillets, les hébergements suivants ont de quoi inspirer de petites escapades à travers le Québec. Particulièrement intéressants pour les séjours en amoureux, ils offrent tous un spa, privé ou non, ainsi qu'une belle immersion en nature.

Voici 5 nouvelles mini-habitations tout confort à louer au Québec:

Mini-chalet en A dans la forêt

Ladysmith, Outaouais

Chalets Prunella, c’est un petit site d’hébergement qui a ouvert ses portes en pleine nature fin 2021 à Ladysmith, à environ 1h15 de Gatineau. On y trouve deux mini-maisons en A largement vitrées et entièrement équipées (cuisine, salle de bain, hamac, poêle à bois, lit queen et petits lits). Très douillettes, elles ont chacune leur spa privé à l’extérieur de même qu’un petit foyer pour profiter des nuits étoilées. Deux autres mini-chalets Prunella devraient être en location bientôt.

4 saisons

Jusqu’à 4 personnes

À partir de 325$ par nuit

Avec spa privé

Loges panoramique au bord de la mer

Sainte-Anne-des-Monts, Gaspésie

Façade entièrement vitrée, terrasse avec spa privé, intérieur 100 % équipé: les nouvelles «loges fluviales» du site d’hébergement Panora donnent envie de partir pour la Gaspésie sur-le-champ. Disponibles depuis juillet 2022, elles sont installées à quelques pas de la mer, dans la petite ville de Sainte-Anne-des-Monts. Chaque loge compte deux chambres avec grands lits et offre, entre autres, internet haute vitesse, cafetière Nespresso et produits de bain Oneka. Le luxe!

4 saisons

Jusqu’à 4 personnes

Avec spa privé

Entre 195 $ et 395 $ par nuit (selon la saison), minimum 2 nuits

Cabane architecturale dans les arbres

Les Éboulements, Charlevoix

Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce chalet perché en met plein la vue. Juché sur pilotis à 10 mètres du sol, le Uhu est le plus récent type d’hébergement de Repère Boréal, aux Éboulements. Il a accueilli ses premiers visiteurs au printemps 2022. En plus d’offrir une vue sur le fleuve et la forêt, le mini-chalet promet un grand confort: cuisine et salle de bain complètes, plancher chauffant, wi-fi, système de son intégré, foyer extérieur, alouette! Repère Boréal propose une zone spa en forêt à ses clients, pour un séjour de cocooning complet.

4 saisons

Jusqu’à 2 personnes

À partir de 329 $ par nuit (minimum 2 nuits)

Avec spa sur le site

Refuge écoresponsable d’exception

Rivière-à-Pierre, région de Québec

Cédrik Pinault

Escale au Lac est un site d’hébergements écoresponsables qui a ouvert ses portes le 30 septembre 2022. Situé dans la région de Portneuf, à Rivière-à-Pierre, il propose deux «refuges d’exception» et un «loft», de même qu’une zone thermale avec sauna, bain chaud et accès à un lac. Les refuges offrent cuisinette tout équipée, électricité 12 volts (solaire), chauffage au propane, poêle à bois, bidon d’eau potable et toilette au compost, alors que le loft se rapproche un peu plus du chalet côté commodités (électricité 120 volts, eau courante, salle de bain complète). Un service de boîte repas est offert sur place, et le site est 100 % design et 100 % autonome en énergie.

Cédrik Pinault

4 saisons

Jusqu’à 2 personnes pour le les refuges / 6 personnes pour le loft

À partir de 195 $ par nuit pour les refuges / à partir de 225 $ pour le loft (* une promo de lancement est toutefois en cours)

Avec spa sur le site

Mini-maison perchée

Sainte-Béatrix, Lanaudière

Doyenne de cette liste, la Station Perchée est installée dans la forêt de Sainte-Béatrix depuis déjà quatre ans. Construite à flanc de montagne, elle se distingue par son design original sur trois étages, son spa, son sauna et ses vues sur la paisible nature environnante. Il s’agit d’un chalet tout équipé, avec de larges fenêtres pour admirer le coucher de soleil. Avis aux intéressé.e.s: il est possible de réserver les soins d'un.e massothérapeute directement à la mini-maison.

