VILLENEUVE, Laurette



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 5 novembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Laurette Villeneuve, épouse de feu monsieur Rosaire Bédard, fille de feu madame Béatrice Villeneuve et de feu monsieur Paul-Henri Villeneuve. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 13 h.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-des-Laurentides. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Bruno (Monique Lessard), Sandra (Alain Daigle) et Karine; ses petits-enfants : Elliot, Justine et Guillaume. Elle était la sœur de : feu Huguette (Jacques Jean), Céline, Roger, feu René (Micheline Juneau), Gilles, Réjean (Lucie Auclair), Laurent et Mario (Line Duquet). Elle était la belle-sœur de : feu Marie-Marthe (Léopold Servant), feu Pierrette Leclerc (feu Robert Bélanger), Pauline (Jean-Pierre Trudeau), Ginette (Paul-Henri Paré), Hélène et Louise Bédard (Daniel Fortier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du rez-de-chaussée du Centre d'hébergement St-Augustin pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.