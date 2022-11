RENAUD, Jacques



Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 3 novembre 2022, à l'âge de 87 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jacques Renaud, fils de feu madame Laurette Laforest et de feu monsieur Alfred Renaud. Originaire d'Alma (autrefois Saint-Cœur-de-Marie), il demeurait à Québec. Monsieur Renaud était retraité de la Sureté du Québec. Il fut également bénévole de nombreuses années à la Maison de Lauberivière.Il laisse dans le deuil ses enfants: Bastien (Lucie Jauron), Bernard (Diane Riel) et Maxime (France St-Hilaire); ses petits-enfants: François, Mélanie, Olivia et Rosélianne. Il était le frère de: feu Jules, feu Raymond, Laurier (Mona Lévesque), Jean-Paul, Placide (Françoise Bouchard) et feu Roxanne. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 9 h 30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière paroissial. Sincères remerciements au personnel du 9e étage du Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière, téléphone: 418 692-4248, site web: www.lauberiviere.org.