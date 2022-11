MALENFANT, Rachel Morissette



Le 23 octobre 2022, à l'Hôpital Jeffery Hale de Québec, est décédée Rachel Morissette, fille de feu Joachim Morissette (1895-1968) et de feu Marie-Anne Perreault (1889-1978), et veuve de Jean-Guy Malenfant (1934-2007). Elle aurait célébré ses 90 ans le 2 décembre prochain. Elle habitait à Québec et était originaire de Saint-Ubalde de Portneuf.Elle est partie rejoindre ses frères et sœurs: Marie-Rose (1911-39), Annette (1914-92), Yvette (1920-2009), Antoine (1921-94), Pauline (1923-43) et Benoît (1927-2004).où la famille recevra les condoléances à compter de 13h30. À sa demande, elle ne sera pas exposée. L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure au cimetière de Saint-Ubalde. Elle laisse de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, de bons amis ainsi que les membres des familles Morissette et Malenfant. Conformément aux volontés de notre défunte, vous êtes invités à compenser l'envoi de fleurs par des offrandes de messes.