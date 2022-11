MARKOS, Constance (Connie) Apostolakos

MARKOS, Constance (Connie)

À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 15 novembre 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée paisiblement madame Constance (Connie) Apostolakos, épouse de feu James Markos. Elle était la fille de feu Nick Apostolakos et de feu Marguerite Maguire. Née à Montréal, elle demeurait à Québec. Le domaine de la restauration à Québec a beaucoup compté pour notre mère. Ses parents ont fondé Le Café de la Paix dans les années 1950 où elle a d'ailleurs travaillé et rencontré son grand amour Jimmy qu'elle a épousé et fondé avec lui une famille remplie d'amour. Plus tard, ils fondèrent ensemble le Buffet St-Louis.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10h30. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nick Markos (Soula Garoufalis) et Joanne Markos (Shaun Postma); ses petits-enfants: Alexandra, Natasha, Amelia et James; son beau-frère et ses belles-sœurs: Katina, Peter (Mary), Evthokia; ainsi que plusieurs autres membres de la famille, soit : Alexandra, Anna, Sophia, Brenda, Mark et Jennifer; ses "Coumbari", ses filleuls et filleule, ses neveux et nièces, cousins, cousines et tous ses très chers amis, incluant ses amis de carte Artemis et George (qui a malheureusement décédé récemment). La famille tient à remercier sincèrement tous ceux qui ont participé à rendre possible que notre mère demeure dans sa maison qu'elle adorait, notamment: Amanallah, ses merveilleux voisins: les Garant et les Dufour, son grand ami des 50 dernières années et coiffeur, monsieur Jacques Tremblay, plusieurs membres de la famille et le Dr Guy Bolduc. La famille souhaite également remercier le personnel soignant du 5e étage de l'IUCPQ pour les excellents prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, 418 656-4999.