HAMEL CÔTÉ, Thérèse

À l'Hôpital St-Francois d'Assise, le 7 novembre 2022, à l'âge de 88 ans 8 mois est décédée madame Thérèse Côté Hamel épouse de feu Eugène Hamel. Elle était la fille de feu Eugène Côté et de feu Amanda Voyer.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h30,Les cendres seront déposées ultérieurement au Columbarium du cimetière paroissial sur la rue des Roses à Charlesbourg. Elle laisse dans le deuil ses filles: Elaine (Michel Chabot), Manon (Allen Boisjoly); son petit-fils Dominic Boisjoly (Émilie Blanchet-René) et son arrière-petit-fils Charlie Boisjoly. Elle était la sœur Colette (feu Gilles Robert), feu Ghislaine (Laurent Bédard), feu Marcel et feu Roger (feu Murielle Côté). De la famille Hamel, elle était la belle-sœur de Claude (Monique Bélanger), Gisèle (feu Jules Parent), Carole (feu Yves Fortier), Odette (feu Auguste Matte), feu Lucette (feu Paul Chouinard), feu Bernadette (Augustin Bedard), feu Henri (feu Maureen Jetté), feu Mariette (feu Philippe Perkins), feu Normande (feu Stanislas Gaudreau), feu Marc, feu Gaétane (feu Thomas Gauthier) et feu Lise. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis en particulier Paule Thomassin ainsi que tous les résidents et le personnel de la résidence St-Dunstan du Lac Beauport. La famille tient à remercier les employés de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital St-Francois d'Assise ainsi que le docteur Anne Paquette du CLSC la Source. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay Québec (Québec) G1L 3L5. Des formulaires seront disponibles sur place. Madame Côté a été confiée pour crémation à la