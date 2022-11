MORISSETTE, Francine



À l'Hôpital Chauveau (CSSS Québec-Nord), le 12 octobre 2022, à l'âge de 70 ans et 1 mois, est décédée madame Francine Morissette, fille de feu dame Jeanne d'Arc Gosselin et de feu monsieur Charles-Émile Morissette. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils: David (Amélie Bussières) et sa fille Marie-Pierre; son petit-fils Francis; ses frères et sœurs: feu Pierre Morissette, feu Loulou Morissette et Hélène (Yvon Payeur); son oncle Jean-Marie Côté, le père de ses enfants Gilles Labrecque et Yves Labrecque ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci du fond du coeur au personnel soignant de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Chauveau pour les excellents soins prodigués, leur dévouement et leur soutien. Selon ses volontés, Elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 15. Suivra l'inhumation des cendres au cimetière Saint-Charles avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com et Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS) 1, avenue Sacré-Cœur, bureau 108 est, Québec, Qc Téléphone : 418 691-0766 Site web : www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.