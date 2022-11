PERRON, Micheline



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 novembre 2022, à l'âge de 82 ans et 5 mois, est décédée madame Micheline Perron à la suite d'une longue maladie; épouse de feu monsieur Claude Gagnon, fille de feu madame Georgette Verreault et de feu monsieur Rosaire Perron. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 16 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Nancy Langlois) et Johanne (Michel Labelle), (André D'Amours); ses petits-enfants: Alyson, Antoine, Sandrine et Louis-Félix; ses frères et sœurs: Denis Perron, Jean-Guy Perron (feu Connie Hill), Denise Perron (feu Tom Monaghan) et Andrée Perron (Jean-Trudel); ses belles-sœurs: feu Gilberte Gagnon et Bibiane Gagnon, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes, et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, téléphone: 418 683-8666, site web : www.cancer.ca.Des formulaires seront disponibles sur place.