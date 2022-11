Abus physiques et psychologiques par un entraineur: l'organisme Basketball Québec réagit

Quelques heures après la diffusion d’un reportage-choc à l’émission «JE» sur des allégations de gestes d’abus physiques et psychologiques visant un entraîneur de basketball, l’organisme Basketball Québec a offert une réaction.

Photo tirée de la page Facebook de Danny Vincent

Contacté par TVA Nouvelles, l’organisme dit prendre «acte des allégations concernant les agissements de Danny Vincent».

«Basketball Québec prend acte des allégations concernant les agissements de Danny Vincent dans des institutions scolaires et, bien qu’elle n’ait pas encore pu confirmer d’avoir eu connaissance de celles-ci dans ses dossiers, n’a pas de raison de douter des informations selon lesquelles elle aurait pu être mise au courant de certains comportements inadéquats.

Les mécanismes de signalements formels actuellement en place permettent d’enregistrer chaque plainte de façon officielle et de les acheminer vers l’organisme approprié. Auparavant, de telles informations auraient été transmises aux organisations gestionnaires des activités scolaires dans lesquelles l’entraîneur évoluait, afin que les mesures appropriées soient mises en œuvre. Il est désolant de voir que les actes qui lui ont été reprochés n’aient pas permis d’empêcher sa progression comme entraîneur.

Basketball Québec est en constante communication et travaille en étroite collaboration avec le ministère du Sport, du Loisir et du Plein air et encourage toute personne victime d’abus, de harcèlement ou de violence à porter plainte immédiatement sur la plateforme « Je porte plainte » disponible sur basketball.qc.ca», a fait savoir Basketball Québec.