Assermentation citoyenne en soutien aux députés du PQ et de QS

En soutien aux députés du Parti Québécois et de Québec solidaire qui ont refusé de prêter serment au Roi Charles III, le Collectif Mon serment et la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB) ont organisé une cérémonie d’assermentation à Montréal samedi.

• À lire aussi: Québec pourrait déposer un projet de loi «rapidement» pour abolir le serment au roi

• À lire aussi: Refus de prêter serment au roi: solidaires et péquistes pourront être expulsés

«C’est la population québécoise qui élit ses représentants, c’est à elle et à elle seule que ses représentants doivent fidélité et loyauté. Il faut mettre fin aux parjures et aux privilèges», a déclaré Sébastien Ricard, comédien, musicien et membre du Collectif Mon serment.

Ainsi, à l’approche de la reprise des travaux parlementaires, une assermentation libre, citoyenne et républicaine a eu lieu à Montréal. Rappelons qu’il est impossible de siéger à l’Assemblée nationale sans prêter serment à la couronne britannique.

«Ce régime monarchique est un rappel honteux de l’histoire coloniale canadienne, jurer allégeance à ça, c’est un parfait non-sens. Le Québec n’est pas seul, la volonté d’en finir avec la monarchie est bien présente dans les pays du Commonwealth», a ajouté Marie-Anne Alepin, présidente de la SSJB de Montréal.

Selon un récent sondage Léger mené pour le compte du Journal de Montréal, 81 % des Québécois ne sont pas personnellement attachés à la monarchie et 77 % la trouvent inutile.