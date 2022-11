TRUDEL, Jean



À l'Hôpital L'Hôtel-Dieu de Québec, le 23 octobre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jean Trudel, fils de feu Richard Trudel et de feu Carmen Talbot. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 9h30. Il laisse dans le deuil ses enfants: Catherine, Martin et Valérie (Jean-Marc Fortin); ses sœurs: Janine, Gemma, Huguette (feu Gérard Comtois), Denise (Jacques Miller) et Micheline (Alfred Halvorsen); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(e)s. Il laisse également dans le deuil sa bonne amie Francine Lemieux, ainsi que la mère de ses enfants Denyse Laliberté. La famille remercie aussi chaleureusement le personnel des soins palliatifs de L'Hôtel-Dieu de Québec pour tous les bons soins prodigués et leur grand soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (département hématologie-oncologie-4600229), 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Qc) G1J 0H4, 418 525-4385.