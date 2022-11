FILLION, Angelo



Au CHSLD de Lambton, le 10 novembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Angelo Fillion, conjoint de madame Louisette Isabel. Fils de feu monsieur Gérard Fillion et de feu madame Blandine Cliche, demeurant à Lambton. La famille vous accueillera au salon funérairele samedi 26 novembre 2022 de 9h à 12h. Outre sa conjointe, monsieur Fillion laisse dans le deuil son fils: Michel (Chantal Desbecquets); ses beaux-enfants: André (Gina Girard), Suzanne (Réal Boutin) et Johanne Duval, Pierrot (Josée Isabel), Manon (Simon Tardif) et Monia (Daniel Roy) Proteau ainsi que leurs enfants et petits-enfants; ses petits-enfants: Vicky (Jean-Daniel) et Michael (Isabelle); ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de: Olivette (René Boutin), feu Guy (France Gilbert), feu Gérald, Robert (Andrée Létourneau), Michel (feu Charlotte Morneau), Marcelle et Martine (Donald Cloutier). Monsieur Fillion laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es) ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs de la famille Isabel. La famille désire remercier sincèrement tout le personnel du CHSLD de Lambton pour les bons soins prodigués à monsieur Fillion. La mise en terre aura lieu au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée au