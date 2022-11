Canadien de Montréal: le retour de Mike Matheson, Jordan Harris dans les gradins

MONTRÉAL | Mike Matheson endossera l’uniforme du Canadien de Montréal pour une première fois. Blessé à un muscle abdominal dès le premier match préparatoire contre les Devils du New Jersey, Matheson aura finalement patienté jusqu’au 18e match de la saison avant de faire ses débuts avec sa nouvelle équipe.

« Oui, c’est vraiment excitant. J’attendais ce jour depuis longtemps. Je pense que ce sera vraiment spécial pour ma famille et moi. Je jouerai finalement pour le Canadien. »

« Ce sera vraiment spécial, mais un peu bizarre à la fois, a poursuivi Matheson. Je suis heureux d’avoir cette opportunité de jouer pour l’équipe que je regardais dans ma jeunesse. Je regardais les matchs depuis quelques semaines et j’avais hâte de jouer devant les partisans. J’espère bien jouer. »

Matheson, un ancien des Penguins de Pittsburgh et des Panthers de la Floride, se retrouvera à la droite de Joel Edmundson.

Blessé au dos dès le début du camp, Edmundson s’est absenté pour les dix premiers matchs du calendrier. À son retour au jeu, le numéro 44 avait joué 21 min 07 s contre les Jets à Winnipeg.

Avec une défensive encore très jeune, Martin St-Louis risque de lancer Matheson dans le feu de l’action aussi rapidement que pour Edmundson.

« Ce sera la décision des entraîneurs, a prévenu Matheson. Mais je suis prêt à jouer le nombre de minutes qu’on me donnera. Je me sens à 100%. »

St-Louis se disait heureux pour son défenseur.

« Je ne sais pas si vous regardez les pratiques dernièrement, mais c’est comment il bouge, il an une présence. Je suis content pour lui. Un jeune de Montréal qui joue son premier match un samedi soir, ce sera spécial, pas juste pour lui, mais pour sa famille. On est contents de l’avoir dans la formation. »

Sans Harris et Wideman

S’il y avait un surplus d’attaquants pour plusieurs matchs en début de saison, le CH se retrouve maintenant avec huit défenseurs en santé. Pour la visite des Flyers au Centre Bell, Jordan Harris et Chris Wideman sauteront leur tour.

Martin Chevalier / JdeM

Harris regardera donc ses coéquipiers de la passerelle de presse pour une première fois cette saison.

L’Américain a marqué son premier but de la saison dans un revers de 6 à 4 contre les Blue Jackets, jeudi, à Columbus, mais il avait joué seulement 16 min 44 s. Il n’a pas dépassé le plateau des vingt minutes à ses cinq dernières sorties.

« Jordan n’a rien fait de mal, a noté St-Louis. On doit choisir notre formation selon l’équipe qu’on affronte. Pour Jordan Harris, c’est tout positif. J’ai dit aux jeunes défenseurs que dans notre situation, il y aura des changements. Mais est-ce que ça va être une rotation ?»

« On aime nos trois jeunes. Kovy (Kovacevic), Jacko (Xhekaj) et Jordan. Guhle a sa place avec Savy (Savard). Les trois, d’après moi, ça sera une rotation. Ce n’est pas nécessairement parce qu’ils jouent mal qu’ils vont sortir de la formation. C’est la chance d’avoir du temps un à un avec un joueur, comme aujourd’hui. C’est la chance de regarder le match d’en haut, de voir quand tu as plus de temps, et quand tu as moins de temps. Ce n’est pas négatif. »

Des quatre défenseurs recrues, Guhle a donc une certaine forme d’immunité. Et on peut comprendre le choix de St-Louis.

La formation probable du CH

Caufield-Suzuki-Dach

Hoffman-Dvorak-Gallagher

Dadonov-Monahan-Anderson

Pezzetta-Evans-Slafkovsky

Guhle-Savard

Edmundson-Matheson

Xhekaj-Kovacevic