Carotté ne change pas sa recette

Après deux opus lancés en 2015 et 2018, la formation québécoise punk-trad Carotté présente les fruits de sa dernière récolte avec 13 nouvelles chansons. Sur Glouton Gluten, Médé Langlois et sa bande parlent de bouffe et de terroir avec des titres comme Une bonne poutine, Soupe à l’oignon et Bines à m’lasse.

Sur la pochette, on retrouve une photo du casse-croûte Chez Micheline, une institution de Saint-Augustin-de-Desmaures, près de Québec.

«On voulait parler de la bouffe. C’est quand même important. On mange trois fois par jour», a fait remarquer le guitariste-agriculteur, qui exploite, à Neuville, une ferme familiale en place depuis 1667.

Pour Carotté, les visites dans des casse-croûtes sont des arrêts obligatoires lorsque Médé, Éric Roberge, Manuel Lavallée, Étienne Bourré-Denis, Simon Lavallée et Max Doré sont sur la route.

«On essaie sur l’heure du midi de trouver des trucs rapides en dehors des grandes chaînes et du standardisé. On se tourne vers les casse-croûtes qui sont, souvent, ce qu’il reste d’établissements familiaux et qui sont de plus en plus rares. Chez Micheline est une institution qui est toujours là et qui n’a jamais changé», a fait remarquer Médé Langlois, lors d’un entretien.

Sur Glouton Gluten, Carotté propose deux pièces qui se veulent des hommages à la nostalgique émission de télé Soirée canadienne, diffusée durant 23 ans. Il y a le titre Louis Bilodeau Blues et la pièce Soirée Carotté, qui conclut l’album, où la sympathique formation revisite le thème de Soirée canadienne en compagnie de l’accordéoniste Denis Côté, qui avait composé cet air.

«On le refait à notre sauce et avec des nouvelles paroles», a dit le guitariste.

La sauce

Robert Legault, des Mercenaires du terroir, et David Dâvi Simard, du Cirque Alfonse, ont aussi participé à l’enregistrement de l’album Glouton gluten. Un vidéoclip sera bientôt lancé pour C’est pas des menteries.

Parlant de sauce, Médé Langlois avoue que Carotté n’a pas essayé de se réinventer. Ce troisième album, comme les deux autres, a été réalisé par Vincent Peake, chanteur et bassiste de Groovy Aardvark, et enregistré le printemps dernier à Saint-Zénon, dans la région de Lanaudière.

«Si tu n’aimes pas les deux premiers albums, tu n’aimeras pas le troisième. C’est la même sauce à spaghetti. On aime bien, ici, à la ferme, les vieilles recettes», a lancé Médé Langlois.

Pour le guitariste, Glouton Gluten est peut-être même un peu plus festif que les opus Punklore et trashdition et Dansons un quadrille, où la chanson Chant de pot a obtenu 4 millions de visionnements sur le web. SQDC, un des titres de Glouton gluten, revient sur le sujet.

«Glouton Gluten est plus festif et plus rentre-dedans que nos deux premiers albums. On le sent lorsque l’on joue les nouvelles pièces en spectacle», a-t-il fait remarquer.

La formation portneuvoise connaît un beau parcours avec son mélange de punk et de trad. Carotté fêtera, l’an prochain, ses dix ans.

«Je pense que le groupe va vivre longtemps. C’est comme la ferme familiale qui a 365 ans», dit-il en riant.

Du plaisir

Pour les six musiciens de la formation, qui ont tous un boulot en dehors du groupe, Carotté est un hobby qui leur permet de sortir du quotidien.

«Il y en a que c’est le hockey, nous, c’est la musique. C’est un plaisir pour nous de faire ça et ça va durer plus longtemps qu’un band qui se croit. On aurait pu penser, à un moment donné, qu’on aurait fait le tour, mais on sent que la petite communauté autour de Carotté grandit, les gens chantent nos chansons et c’est encore plus le fun», a-t-il fait savoir.

Le son Carotté est une rencontre, dit-il, entre l’esprit trad et l’esprit rockeur. Un son qui s’éloigne un peu de la musique traditionnelle telle qu’on la connaît. «Les gens nous disent que notre grain est un peu plus sale et ils ne veulent pas qu’on change», a-t-il conclu.

Carotté est de retour avec sa tournée du temps des Fêtes avec des arrêts à Saint-Jean-Richelieu (2 décembre), Gatineau (3 décembre), Québec (9 décembre), Saint-Casimir (10 décembre), Lac-Mégantic (23 décembre), La Pocatière (29 décembre) et Saint-Jean-Port-Joli (30 décembre). Tous les détails sont sur carotte.biz.