Centre d’exposition Louise-Carrier de Lévis: des aquarelles de Tremblay à vendre

Le Centre d’exposition Louise-Carrier de Lévis expose 40 aquarelles peintes par l’auteur et dramaturge Michel Tremblay. Des œuvres que le public peut acheter.

Ces aquarelles évoquent des paysages du Québec et de la Floride où l’auteur des Belles-sœurs séjourne annuellement. Des œuvres où il transmet son amour pour la nature et pour son environnement quotidien.

Le vernissage a lieu ce dimanche à 13 h 30, sans la présence du romancier et dramaturge qui ne pourra pas assister au lancement de cette exposition pour des raisons personnelles.

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Michel Tremblay a fait le don de toutes les œuvres qui sont exposées et réalisées à l’aquarelle. Elles seront mises en vente au profit du Centre d’exposition Louise-Carrier, situé sur la rue Wolfe à Lévis.

Le romancier et dramaturge âgé de 80 ans offre, depuis une quinzaine d’années, ses aquarelles à des organismes à but non lucratif qui peuvent les mettre en vente.

Une conférence

Michel Tremblay a réalisé, depuis ses débuts en peinture, il y a 31 ans, des milliers d’aquarelles. Il a commencé à peindre lors de ses premiers séjours à Key West, en Floride, où il séjourne six mois par année.

En 2017, il a publié Le peintre d’aquarelles. Un roman qui ramène le personnage de Marcel du livre Un objet de beauté. Un homme qui a été enfermé durant 23 ans dans un asile et qui réalise des aquarelles.

Une conférence, en complément de l’exposition, sera présentée, le 27 novembre, à 14 h, au Centre d’exposition Louise-Carrier.

Serge Bergeron, professeur de langue française au cégep de Sainte-Foy et chercheur au sein d’une équipe travaillant sur les œuvres de Michel Tremblay, abordera le travail de l’auteur et de l’artiste-peintre. L’exposition se déroulera jusqu’au 23 décembre 2022.